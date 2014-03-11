Lợi ích của máy giặt thảm

Thay vì việc bạn phải đem những chiếc thảm lót sàn ra tiệm giặt ủi, hay sử dụng dịch vụ vệ sinh ở bên ngoài. Thì giờ đây bạn có thể tự mình làm sạch chúng một cách rất dễ dàng nhờ các loại máy giặt thảm.

Những vết bẩn cứng đầu, những loại nấm mốc có hại hay các mùi hôi lâu ngày sẽ được loại bỏ dễ dàng. Đảm bảo sẽ mang lại cho người sử dụng một môi trường văn phòng sạch sẽ, hay một không gian nhà ở trong lành.

Bên cạnh công dụng chính là giặt thảm, thì thiết bị này còn có khả năng hút bụi khô và loại bỏ rác thải bám trên bề mặt sofa, thảm trải. Có khá nhiều sản phẩm trên thị trường có lực hút chân không mạnh, giúp cho việc hút bụi trở nên triệt để sau mỗi lần sử dụng.

Bạn có thể di chuyển máy tới bất cứ khu vực nào cần làm sạch một cách dễ dàng. Bởi vì dưới chân của máy được trang bị hệ thống 4 bánh xe. Qua đó không cần phải gỡ tấm thảm ra khỏi sàn để có thể thực hiện được các công việc lau chùi hay vệ sinh.

Sản phẩm máy giặt thảm công nghiệp có thể sử dụng để làm sạch với nhiều chất liệu thảm trải, thảm trang trí hay ghế sofa khác nhau. Đó có thể là chất liệu vải nỉ, sợi tổng hợp hay thậm chí là lông và da.