Mẹo ứng dụng
Ở đây bạn có thể tìm thấy tổng quan về các giải pháp làm sạch một cách sơ lược, sắp xếp theo từng nhóm. Nếu yêu cầu làm sạch của bạn không được liệt kê, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.
Khu vực phía ngoài
Vệ sinh xe hơi
Ở đây bạn có thể tìm thấy những phụ kiện và sản phẩm phù hợp để vệ sinh xe hơi nhanh chóng và hiệu quả
Làm sạch sân thượng
Ở đây bạn có thể tìm thấy phụ kiện và thiết bị để làm sạch sân thượng khi mùa đông kết thúc
Gạch lát bám rêu
Đầu phun xoáy Kärcher lý tưởng cho việc loại bỏ rêu khỏi bề mặt gạch lát
Làm sạch vật dụng nội thất trong vườn
Máy phun rửa áp lực cao giúp chúng tôi làm sạch một cách nhẹ nhàng và hiệu quả các vết bẩn trên đồ vật trong vườn do ô nhiễm không khí
Làm sạch đường ống
Bộ dụng cụ làm sạch đường ống giúp vệ sinh hiệu quả các đường ống bị tắc nghẽn, phù hợp cho cả đường ống trong nhà lẫn ngoài trời.
Nội thất
Làm sạch bằng hơi nước
Ở đây bạn tìm thấy các mẹo khác nhau về khả năng ứng dụng của máy phun rửa bằng hơi nước: dễ dàng làm sạch bếp, sàn, kẽ hở, phụ kiện, phòng tắm, nhà vệ sinh, cửa sổ, gương và nhiều hơn nữa.
Làm sạch cửa sổ
Đối với cửa sổ bị bám bẩn, Kärcher cung cấp giải pháp lý tưởng cho mọi nhu cầu. Hãy cùng khám phá sự đa dạng của các thiết bị vệ sinh cửa sổ.
Làm sạch thảm
Làm sạch thảm đơn giản và nhanh chóng với sản phẩm phù hợp từ Kärcher
Làm sạch nệm
Máy làm sạch phun & hút Karcher đảm bảo sạch triệt để vào sâu trong từng thớ vải sau lớp bọc nệm.
Khoan, quét, hút bụi
Khi bào gỗ, dăm sẽ rơi - là chuyên gia làm sạch, Karcher cung cấp một loạt đầy đủ các thiết bị và phụ kiện hữu ích cho thực hiện làm sạch hiệu quả trong và xung quanh nhà.