Làm sạch nệm
Máy làm sạch phun và hút - giúp vệ sinh sâu và kỹ lưỡng.
Máy làm sạch phun hút Karcher đảm bảo sạch sâu triệt để vào các sợi của tấm thảm. Các chất tẩy rửa được phun sâu vào thảm dưới áp lực và được hút cùng với bụi bẩn hòa tan, có hiệu quả loại bỏ dầu mỡ, bụi bẩn và mùi hôi.
Nguyên tắc phun hút
Trong khi hút phun, nước với chất tẩy rửa được phun theo quy trình và sau đó ngay lập tức hút hết các bụi bẩn.
Làm sạch một cách vệ sinh
Máy làm sạch phun hút Karcher không chỉ thích hợp với những người bị dị ứng mà còn thích hợp với những gia đình có vật nuôi
Máy hút bụi với công nghệ lọc bằng nước tiên tiến
Không giống như máy hút bụi truyền thống với một túi lọc, máy hút bụi DS 5.800 mới với bộ lọc nước dựa vào sức mạnh tự nhiên của nước, quay ở tốc độ cao. Các chất bẩn được hút vào máy, đưa qua luồng nước xoáy và lọc sạch trước khi để khí thải ra ngoài. Kết quả: khí thải đặc biệt trong lành và sạch sẽ.
Làm sạch bộ lọc nước dễ dàng một cách không ngờ
Các bộ phận đơn của bộ lọc nước chỉ cần được rửa sạch dưới vòi nước đang chảy - nhanh chóng và dễ dàng.