Làm sạch nệm

Máy làm sạch phun và hút - giúp vệ sinh sâu và kỹ lưỡng.

Máy làm sạch phun hút Karcher đảm bảo sạch sâu triệt để vào các sợi của tấm thảm. Các chất tẩy rửa được phun sâu vào thảm dưới áp lực và được hút cùng với bụi bẩn hòa tan, có hiệu quả loại bỏ dầu mỡ, bụi bẩn và mùi hôi.

Nguyên tắc phun hút

Trong khi hút phun, nước với chất tẩy rửa được phun theo quy trình và sau đó ngay lập tức hút hết các bụi bẩn.

Làm sạch một cách vệ sinh

Máy làm sạch phun hút Karcher không chỉ thích hợp với những người bị dị ứng mà còn thích hợp với những gia đình có vật nuôi