Làm sạch thảm

Máy làm sạch phun và hút - vệ sinh sâu và kỹ lưỡng

Máy làm sạch phun hút Karcher đảm bảo sạch sâu triệt để vào các sợi của tấm thảm. Các chất tẩy rửa được phun sâu vào thảm dưới áp lực và được hút cùng với bụi bẩn hòa tan, có hiệu quả loại bỏ dầu mỡ, bụi bẩn và mùi hôi.

Nguyên tắc phun hút

Trong khi hút phun, nước với chất tẩy rửa được phun theo quy trình và sau đó ngay lập tức hút hết các bụi bẩn.

Làm sạch theo tiêu chuẩn vệ sinh cao nhất

Máy làm sạch phun hút Karcher không chỉ lý tưởng cho những người bị dị ứng, mà còn rất lý tưởng cho các hộ gia đình có vật nuôi.