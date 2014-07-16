Làm sạch thảm
Thật dễ dàng để làm sạch thảm với sản phẩm của Karcher.
Máy làm sạch phun và hút - vệ sinh sâu và kỹ lưỡng
Máy làm sạch phun hút Karcher đảm bảo sạch sâu triệt để vào các sợi của tấm thảm. Các chất tẩy rửa được phun sâu vào thảm dưới áp lực và được hút cùng với bụi bẩn hòa tan, có hiệu quả loại bỏ dầu mỡ, bụi bẩn và mùi hôi.
Nguyên tắc phun hút
Trong khi hút phun, nước với chất tẩy rửa được phun theo quy trình và sau đó ngay lập tức hút hết các bụi bẩn.
Làm sạch theo tiêu chuẩn vệ sinh cao nhất
Máy làm sạch phun hút Karcher không chỉ lý tưởng cho những người bị dị ứng, mà còn rất lý tưởng cho các hộ gia đình có vật nuôi.
Máy hút bụi với công nghệ lọc nước đổi mới
Không giống như máy hút bụi truyền thống với một túi lọc, máy hút bụi DS 5.800 mới với bộ lọc nước dựa vào sức mạnh tự nhiên của nước, quay ở tốc độ cao. Các chất bẩn được hút vào máy, đưa qua luồng nước xoáy và lọc sạch trước khi để khí thải ra ngoài. Kết quả: khí thải đặc biệt trong lành và sạch sẽ.
Mẹo để làm sạch thảm
Tại sao bạn cần làm sạch thảm?
Vệ sinh thường xuyên (vệ sinh bảo dưỡng, vệ sinh thông thường và vệ sinh sâu) để duy trì vẻ đẹp cho thảm của bạn, làm tăng tuổi thọ của thảm và đảm bảo một mức độ vệ sinh tốt. Thảm bị nhiễm bẩn không chỉ thể hiện ở các vết dễ nhìn thấy trên bề mặt và ngay cả sâu trong lớp vải, vì thể việc loại bỏ bụi bẩn thường xuyên và xử lý vết bẩn đúng cách rất quan trọng.
Phun hút được sử dụng để làm sạch sâu thảm. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên sử dụng máy làm sạch hút phun Kärcher cùng với các chất tẩy rửa RM 769 và 760.
Đây là cách bạn sử dụng phương pháp lau chùi thảm kĩ lưỡng:
- Trước khi giặt: trước hết phun nước và chất làm sạch (dung dịch làm sạch) với một vòi phun ở áp suất quy định và ở khoảng cách 10 cm. Để các chất làm sạch ngấm vào trong khoảng 10 phút.
- Giặt chính: bây giờ di chuyển ống hút sàn trên thảm và để giải pháp làm sạch làm việc Các chất bẩn hoà tan sẽ được hút hoặc ngay lập tức hoặc trong các giai đoạn tiếp theo.
- Rửa sạch: bây giờ rửa lại bằng nước sạch và làm sạch bằng máy hút bụi sử dụng ống chân khôn.
- Hút bụi: một khi thảm khô, hút kĩ bằng máy hút bụi thảm.