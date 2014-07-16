Vệ sinh kiếng/ cửa sổ

Máy vệ sinh kiếng dùng pin - giúp cửa sổ sạch sẽ bóng loáng

Có nhiều cách thích thú để sử dụng thời gian của bạn hơn là làm nhiệm vụ làm sạch tẻ nhạt - đặc biệt là trong bốn bức tường. Đó là lý do tại sao Karcher cung cấp các giải pháp hoàn hảo cho việc làm sạch các cửa sổ: WV 2 cộng với máy hút bụi cửa sổ tích điện đảm bảo không vệt, không đọng giọt. Máy hút bụi cửa sổ tích điện giúp bạn tiết kiệm thời gian và thích hợp để làm sạch tất cả các bề mặt nhẵn xung quanh nhà, không chỉ là cửa sổ.

The The WV 2 Plus sử dụng dễ dàng, làm sạch không tì vết nhờ vào sức hút, và cũng hết sức tiết kiệm thời gian - với bộ sản phẩm vệ sinh kiếng chính hãng của Kärcher, cửa sổ được bóng loáng và không tì vết ngay lập tức.