Làm sạch bằng hơi nước
Tiềm năng sử dụng
Máy làm sạch hơi nước của chúng tôi có khả năng ứng dụng khác nhau: ngoài việc vệ sinh, chúng cũng đem lại kết quả ưu việt cho áo và vải dệt. Ở đây bạn có thể khám phá sự đa dạng của các ứng dụng cho hơi nước và ngạc nhiên trước sự phong phú về các khả năng ứng dụng:
Làm sạch sàn nhà
Để làm sạch giai đoạn giữa và sau khi lau chùi, hãy sử dụng một miếng vải mà bạn có thể gấp lại và kéo căng ra. Bạn cũng có thể sử dụng vải siêu sợi (phụ kiện đặc biệt) để làm sạch đặc biệt kỹ lưỡng.
Di chuyển vòi phun nhanh lên và xuống sau khi hơi nước phóng ra; bạn không cần phải giữ hơi nước phóng ra liên tục phủ lên vòi sàn. Để làm sạch các kẽ hở, bạn không nên chỉ di chuyển vòi phun ở góc bên phải, mà còn phải theo đường chéo các kẽ hở.
Hút bụi:
Chúng tôi khuyên bạn nên hút bụi sàn nhà trước khi làm sạch hơi nước. Chỉ sử dụng trên sàn gỗ nếu bạn chắc chắn rằng sàn gỗ đã được lót và dán một cách chuyên nghiệp.
Làm sạch sàn gỗ
Với một nửa khối lượng hơi nước, bạn có thể làm sạch sàn gỗ hoặc sàn sơn véc-ni (không dầu hoặc sáp!). Khối lượng hơi nước được điều chỉnh trên súng hơi. Làm việc với giẻ lau (= 4 lớp), để mà càng ít nước tiếp xúc với khu vực càng tốt. Không để hơi nước quá lâu ở cùng một chỗ sao cho sàn nhà không được quá ẩm ướt. Lượng nhỏ hơi ẩm còn lại sẽ khô nhanh chóng và không vệt.
Mẹo:
Làm sạch nhà tắm và toilet
Nhanh chóng làm sạch mọi thứ: tường gạch, bề mặt kính và gương, phụ kiện, rãnh, kẽ hẹp
Cặn xà phòng và chanh
Loại bỏ cặn xà phòng dễ dàng bằng vải sờn (bộ vải siêu sợi dùng cho phòng tắm)
Làm sạch hệ thống vòi nước
- Sử dụng vòi phun độc quyền để tránh trầy xước những phụ kiện mạ chrome hoặc thép không gỉ. Giữ vòi phun ở khoảng cách gần với đối tượng được làm sạch và chờ đợi cho đến khi các chất bẩn tan ra. Nếu nó vẫn không nhúc nhích hoặc là ở một vị trí khó xử lý, vòi phun có thể được trang bị bằng một bàn chải. Chà khu vực trong khi sử dụng dòng hơi nước.
- Nếu dầu mỡ đã bám ở đó, chà mạnh và nhấn xuống là giải pháp duy nhất. Luôn sử dụng hơi nước trong khi làm như vậy.
- Dầu mỡ sẽ từ từ tích tụ trên vải. Do đó cần phải thay vải thường xuyên.
- Để không bị vết hằn lại, kết thúc bằng cách đánh bóng bề mặt đã lau chùi bằng vải siêu sợi vàng.
- Dù cho cứng đầu, bụi bẩn đã bám khô có thể được loại bỏ bằng cách sử dụng hơi nước trực tiếp và chà mạnh.
- Trước tiên lớp cặn dày cần phải được tưới dấm hoặc nước để tự bong ra.
- Xông hơi thường xuyên để ngăn chặn việc hình thành các chất đọng trong tương lai
Vệ sinh cửa sổ và kính
- Trước khi sử dụng máy phun rửa bằng hơi nước, hãy lau qua trước. Lau toàn bộ bề mặt bằng một miếng vải hơi nước và vòi phun bằng tay. Mẹo cho mùa đông: làm ấm tấm kính lạnh từ một khoảng cách khoảng 5 cm.
- Sau đó, tiến hành làm sạch bằng hơi nước đối với bề mặt kính từ trên xuống dưới bằng cách sử dụng vòi phun chi tiết.
- Cạo nước ngưng tụ theo chiều đi xuống theo nhiều đường bằng cách sử dụng chổi cao su và một lần nữa theo hình chữ thập khi chạm tới chân cửa sổ. Để tránh tạo ra vệt, lau chổi cao su thường xuyên sử dụng một miếng vải.
- Nếu vẫn còn một vài giọt trên cửa sổ sau khi sử dụng các loại chổi - không là vấn đề. Chúng có thể chùi đi một cách dễ dàng và không có vệt bằng cách sử dụng vải.
Lau chùi rãnh giữa gạch ngói
- Các vòi phun chi tiết rất thích hợp để làm sạch mục tiêu rãnh giữa các viên ngói, và có thể sử dụng thêm bàn chải tròn nếu cần thiết.
- Sau khi làm sạch hơi nước, có thể cọ xát làm khô bề mặt bằng vải. Lưu ý khi trát silicon: sử dụng hơi nước trong giây lát để tránh làm hỏng vật liệu.
Tẩy lớp mỡ đọng lại
- Inox không rỉ 304 là vật liệu được ưa chuộng để sử dụng trong nhà bếp hiện nay, tuy nhiên các vết dầu mỡ bám lâu ngày luôn làm cho những vật dụng bằng inox trông mất thẩm mỹ và đặc biệt là rất khó vệ sinh hoàn toàn. Với bộ phụ kiện khăn lau nhà bếp chuyên nghiệp "Mircofibre kitchen cloth" sẽ giúp công tác làm sạch trở nên đơn giản với hiệu quả vượt trội
- Đối với các vết dầu mỡ bám lâu ngày, sử dụng hơi nước nóng và chà mạnh tay sẽ giúp đánh bay các vết bẩn một cách hiệu quả
- Để không có vệt sọc, kết thúc bằng cách đánh bóng bề mặt đã làm sạch bằng vải siêu sợi màu vàng.
Làm sạch bếp và bộ nồi nấu ăn
- Mặt bếp được làm bằng gốm thủy tinh vốn gây khó nhiều khó khăn khi làm sạch bằng cách phương pháp thông thường, tuy nhiên phun rửa bằng hơi nước có thể giải quyết vấn đề triệt để một cách dễ dàng nhất. Các miếng cọ rửa thông dụng có thể gắn vào đầu bàn chải tròn để giúp công việc chà rửa thuận tiện hơn.
- 2. Không cần phải lo lắng về vết trầy xước trên gian bếp thủy tinh khi có hơi nước. Hơi nước tạo thành một loại lớp bôi trơn trong khi lau chùi. Đường nứt và các cạnh của gian bếp có thể được làm sạch bằng cách sử dụng bàn chải chi tiết không nắp.
Làm mới quần áo
Ngay cả việc làm mới quần áo cũng không tốn nhiều sức với vòi phun quần áo. Dụng cụ tẩy xơ vải tích hợp loại bỏ lông và xơ vải khỏi quần áo dễ dàng. Vết nhăn ở rèm cửa và quần áo có thể được loại bỏ đơn giản mà không cần phải đặt vải lên bàn ủi. Mùi hôi cũng được loại bỏ một cách tin cậy. Bạn trút được gánh nặng!
Hơi nước tự nhiên và hoàn hảo
Đơn giản, làm sạch sinh học và thân thiện với môi trường: làm sạch hơi nước là cách làm gần gũi tự nhiên nhất - và do đó là sự thay thế lý tưởng cho phương pháp làm sạch thông thường. Máy phun rửa bằng hơi nước của chúng tôi cung cấp khả năng ứng dụng khác nhau. Ngoài ra để làm sạch, chúng cũng cung cấp kết quả ưu việt cho ủi quần áo và vải. Sử dụng hơi nước sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian & công sức. Sử dụng sức mạnh của hơi nước để giải quyết các công việc làm sạch trong gia đình nay hoàn toàn đơn giản và nhanh gọn.
Làm sạch bằng hơi nước đã giúp cuộc sống của bạn thoải mái hơn như thế nào
Rất lâu trước khi những người đầu tiên nghĩ đến sự sạch sẽ, hơi nước bốc lên khỏi mặt đất từ những ngọn núi lửa và mạch nước phun. Nhưng phải đến năm 1700 con người mới biết khai thác sức mạnh của hơi nước cho các ứng dụng thực tế. Làm sạch bằng hơi nước là một ứng dụng hiện đại của năng lượng hơi nước.
Tại sao làm sạch bằng hơi nước thân thiện với môi trường?
Rất đơn giản: làm sạch bằng hơi nước không sử dụng bất kỳ hóa chất nào. Sự kết hợp của năng lượng hơi nước và nhiệt độ là đủ để phá vỡ những hạt bụi bám, các chất tẩy rửa không cần thiết. Điều này giúp bảo vệ cả nước, nền tảng của cuộc sống, cũng như ngân sách gia đình.
Làm sạch bằng hơi nước không những giúp trút đi gánh nặng tài nguyên tự nhiên, mà mang đến lợi ích khác. Ví dụ, không cần xử lý bao bì của chất tẩy rửa, tiết kiệm thêm nguồn lực và năng lượng.
Hơn nữa, nước đặc biệt được tiết kiệm khi sử dụng làm sạch hơi nước: chỉ 1 lít nước máy có thể tạo ra 1.700 lít hơi! Đủ để làm sạch bằng hơi nước trong vòng 20 phút - thời gian đủ dài để lau dọn toàn bộ căn hộ nhỏ. Và bởi vì không cần điện để đun nóng nước, tiêu thụ điện cũng được giữ ở mức tối thiểu.
Tại sao làm sạch với hơi nước tốt hơn?
Làm sạch bằng hơi nước bảo vệ bạn và gia đình của bạn. Không như các chất tẩy rửa, hơi nước ngưng tụ lại phía sau không có chất gây dị ứng gây bao gồm dư lượng trên bề mặt nó làm sạch. Điều này đặc biệt quan trọng đối với trẻ nhỏ, vì chúng đưa mọi thứ vào miệng. Xảy ra sự cố khi sử dụng các chất làm sạch sai, kích ứng da hoặc ảnh hưởng sức khỏe tiêu cực khác không còn là vấn đề nhờ hơi nước.
Người bị dị ứng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hơi nước gom bụi bẩn lại và không thải chất gây dị ứng trong không khí (như mạt bụi và chất thải của chúng), chất lượng không khí được cải thiện đáng kể. Và quan trọng không kém, các nỗ lực lau chùi cũng được giảm bớt bằng hơi nước, bởi vì bạn để hơi nước làm việc cho bạn.
Khám phá nước như một chất tẩy rửa mới
Tại sao hơi nước có tác dụng làm sạch hiệu quả cao?
Bí quyết làm sạch hơi nước là sự kết hợp của luồng hơi nước và nhiệt độ. Không chỉ lau bụi bẩn dễ dàng, bạn cũng có thể đưa máy đến các khu vực khó khăn dễ dàng hơn nhiều và do đó làm sạch triệt để hơn. Và hoàn toàn không có hóa chất! Trong trường hợp đặc biệt sức tẩy rửa của hơi nước có thể được bổ sung bằng việc vệ sinh cơ học, ví dụ bằng bàn chải hoặc vải. Hơn hết, luồng hơi nước cũng loại bỏ các khoáng chất từ các nước, các thiết bị của chúng ta không để lại bất kỳ dư lượng đá vôi hoặc vệt nào.
Tại sao mọi thứ trở nên nhanh hơn và dễ dàng hơn với hơi nước?
Hơi đồng nghĩa với tốc độ. Ngay cả bụi bẩn cứng đầu và mỡ được hòa tan được loại bỏ trong vài giây bằng hơi nước. Bạn không cần phải tốn thời gian chà rửa. Hơi nước giúp bạn tiết kiệm thời gian, ngay cả khi ủi - giặt quần áo không cần thêm độ ẩm và nếp nhăn được loại bỏ nhanh hơn đáng kể.
Và có lẽ tốt hơn cả, đối với các yêu cầu làm sạch khác nhau, bạn chỉ cần một thiết bị có thể làm tất cả mọi thứ: một thiết bị làm sạch bằng hơi nước. Bạn có thể có thêm thời gian dành cho những việc quan trọng trong cuộc sống.
Máy làm sạch hơi nước vận hành như thế nào?
Máy làm sạch hơi nước hoạt động theo các nguyên tắc giống nồi áp suất. Nước được đun nóng trong lò hơi kín cho đến khi sôi, tạo ra hơi nước. Cần từ một đến sáu phút mỗi lít nước, tùy thuộc vào thiết bị. Mẹo: hơi hình thành tốt nhất khi thùng không đầy hoàn toàn. Nếu không thì nó sẽ quá ẩm ướt và thấm nhanh. Khi nước sôi, hơi nước được sử dụng với số lượng đo bằng súng hơi. Áp suất hơi càng cao, hơi càng thoát ra nhanh, và chất bẩn càng tan nhanh. Thực sự khá đơn giản. Mẹo: nước ấm đẩy nhanh quá trình làm nóng. Áp suất trong nồi hơi đạt lên đến 4 bar, tùy thuộc vào loại đơn vị.
Bạn cần biết:
Các máy làm sạch của Karcher đáp ứng tất cả các yêu cầu về an toàn. Điều này được khẳng định bằng chứng nhận của TÜV và các trung tâm thử nghiệm quốc tế. Tất cả các bộ phận dẫn điện đều chống văng.
7 lý do để làm sạch bằng hơi nước:
- Hơi nước thân thiện với môi trường - nó không sử dụng các chất tẩy rửa và tiêu thụ ít nước.
- Hơi nước đem đến sự làm sạch một cách vệ sinh - ngay cả những nơi khó thấy nhất.
- Hơi nước làm sạch dễ dàng - hãy chào tạm biệt với việc chà rửa và đánh bóng.
- Hơi nước lành mạnh hơn - không cần chất làm sạch nào cả.
- Hơi nước linh hoạt - nó có thể được sử dụng để làm sạch nhà bếp, phòng tắm hoặc cửa sổ, cũng như ủi đồ và hàng dệt may.
- Hơi nước tiết kiệm thời gian - làm sạch nhanh hơn với sức mạnh hơi nước.
- Hơi nước tiết kiệm tiền - không yêu cầu bất cứ chất làm sạch nào.