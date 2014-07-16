Hơi nước tự nhiên và hoàn hảo

Đơn giản, làm sạch sinh học và thân thiện với môi trường: làm sạch hơi nước là cách làm gần gũi tự nhiên nhất - và do đó là sự thay thế lý tưởng cho phương pháp làm sạch thông thường. Máy phun rửa bằng hơi nước của chúng tôi cung cấp khả năng ứng dụng khác nhau. Ngoài ra để làm sạch, chúng cũng cung cấp kết quả ưu việt cho ủi quần áo và vải. Sử dụng hơi nước sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian & công sức. Sử dụng sức mạnh của hơi nước để giải quyết các công việc làm sạch trong gia đình nay hoàn toàn đơn giản và nhanh gọn.

Làm sạch bằng hơi nước đã giúp cuộc sống của bạn thoải mái hơn như thế nào

Rất lâu trước khi những người đầu tiên nghĩ đến sự sạch sẽ, hơi nước bốc lên khỏi mặt đất từ những ngọn núi lửa và mạch nước phun. Nhưng phải đến năm 1700 con người mới biết khai thác sức mạnh của hơi nước cho các ứng dụng thực tế. Làm sạch bằng hơi nước là một ứng dụng hiện đại của năng lượng hơi nước.

Tại sao làm sạch bằng hơi nước thân thiện với môi trường?

Rất đơn giản: làm sạch bằng hơi nước không sử dụng bất kỳ hóa chất nào. Sự kết hợp của năng lượng hơi nước và nhiệt độ là đủ để phá vỡ những hạt bụi bám, các chất tẩy rửa không cần thiết. Điều này giúp bảo vệ cả nước, nền tảng của cuộc sống, cũng như ngân sách gia đình.

Làm sạch bằng hơi nước không những giúp trút đi gánh nặng tài nguyên tự nhiên, mà mang đến lợi ích khác. Ví dụ, không cần xử lý bao bì của chất tẩy rửa, tiết kiệm thêm nguồn lực và năng lượng.

Hơn nữa, nước đặc biệt được tiết kiệm khi sử dụng làm sạch hơi nước: chỉ 1 lít nước máy có thể tạo ra 1.700 lít hơi! Đủ để làm sạch bằng hơi nước trong vòng 20 phút - thời gian đủ dài để lau dọn toàn bộ căn hộ nhỏ. Và bởi vì không cần điện để đun nóng nước, tiêu thụ điện cũng được giữ ở mức tối thiểu.

Tại sao làm sạch với hơi nước tốt hơn?

Làm sạch bằng hơi nước bảo vệ bạn và gia đình của bạn. Không như các chất tẩy rửa, hơi nước ngưng tụ lại phía sau không có chất gây dị ứng gây bao gồm dư lượng trên bề mặt nó làm sạch. Điều này đặc biệt quan trọng đối với trẻ nhỏ, vì chúng đưa mọi thứ vào miệng. Xảy ra sự cố khi sử dụng các chất làm sạch sai, kích ứng da hoặc ảnh hưởng sức khỏe tiêu cực khác không còn là vấn đề nhờ hơi nước.

Người bị dị ứng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hơi nước gom bụi bẩn lại và không thải chất gây dị ứng trong không khí (như mạt bụi và chất thải của chúng), chất lượng không khí được cải thiện đáng kể. Và quan trọng không kém, các nỗ lực lau chùi cũng được giảm bớt bằng hơi nước, bởi vì bạn để hơi nước làm việc cho bạn.