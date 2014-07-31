Khoan, quét, hút

Công nghệ thay thế bộ lọc tiên tiến hiện đã được ứng dụng trong các dòng sản phẩm hút bụi trung và cao cấp của Kärcher, các bộ lọc có thể được tháo lắp trong vài giây. Ngoài ra, các bộ lọc phẳng xếp li, rất phổ biến trong dòng làm sạch chuyên sâu của chúng tôi, được chứa trong một hộp lọc ở đầu thiết bị - điều đó đồng nghĩa với loại bỏ nhanh chóng trong hai bước dễ dàng. Chỉ cần mở hộp và tháo các bộ lọc ra - Tổng quan về lợi ích: nhanh hơn và tháo bộ lọc thuận tiện hơn, không tiếp xúc với bụi bẩn và bụi không bị văng ra.