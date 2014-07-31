Khoan, quét, hút
Khoan không bụi
Với thiết bị hút bụi máy khoan DDC 50 chuyên gia làm sạch của Kärcher, bạn có thể khoan tường mà không làm vương vãi bất kỳ hạt bụi nào. Cũng không cần sự hỗ trợ của bất kỳ ai hay phụ kiện bổ sung nào. DDC 50 có thể được sử dụng với bất kỳ mũi khoan nào (Đường kính mũi khoan tối đa 10 mm) và cho phép bạn làm việc với một trong hai bên tay phải hoặc tay trái trên tất cả các bề mặt tường.
Cách DDC 50 vận hành:
- Đặt mục tiêu: một khi bạn đã đánh dấu vị trí bạn muốn khoan, chỉ cần đặt DDC 50 vào khoan của bạn và chĩa vào vị trí bạn đã đánh dấu.
- Ép chặt: bây giờ ép chặt DDC 50 vào tường - khi chức năng dính bám của máy hút bụi hoạt động, thiết bị dính chặt vào tường trong toàn bộ quá trình khoan.
- Khoan: khoan với DDC 50 không thể dễ hơn nữa. Thiết bị này bám chặt trên tường và không cần dùng 2 tay để khoan.
- Tháo ra: một khi bạn khoan xong, chỉ cần tháo máy hút bụi sử dụng các nút thông gió và tháo DDC 50 khỏi bức tường. Vị trí bạn khoan sạch sẽ và tất cả bụi bị hút.
- Lấy ra: mở DDC 50 và đổ sạch bụi khoan đã hút.
Quét một cách nhanh chóng và tiện lợi
Đối với lượng bụi bẩn ít, không cần thiết có máy hút bụi mọi lúc. Các chổi điện K55 chổi điện làm sạch nhanh chóng, thoải mái và triệt để. Không dây và dùng pin sạc, cầm tay, rất nhẹ, thuận tiện sử dụng. Thiết kế thông minh cho phép quét vào góc đến 1 mm từ mép.
- Chổi có thể được tháo rời để làm sạch hoặc thay thế bằng một thao tác đơn giản.
- Pin có thể được tháo rời và sạc bên ngoài. Với pin phụ (phụ kiện đặc biệt), bạn có thể làm sạch mà không cần ngắt máy.
- K55 Plus có thể quét đến 1 mm ngay cả ở các góc với chổi quét bên hông.
- Thùng chứa rác thải lớn có thể được dời đi và làm sạch một cách nhanh chóng.
Máy hút bụi khô và ướt
Máy hút bụi khô và ướt tối ưu nhất.
Máy hút bụi đa năng linh hoạt của Karcher cung cấp lực hút ưu việt và tiết kiệm năng lượng hiệu quả, có thể được sử dụng bất cứ nơi nào, thiết bị với công nghệ thay thế bộ lọc ưu việt tích hợp cùng bộ phụ kiện siêu tiện ích. Cho dù đó là chất bẩn khô, ướt, thô hoặc bụi mịn: máy hút bụi khô và ướt Karcher đảm bảo hút bẩn tối ưu tại mọi thời điểm, đem đến kết quả làm sạch hoàn hảo. Tóm lại: Karcher cung cấp các giải pháp phù hợp cho mọi nhu cầu - cho việc sử dụng với tần suất thấp và liên tục.
Nhờ động cơ tiết kiệm năng lượng đặc biệt và thiết kế tối ưu hóa sử dụng năng lượng cho các thiết bị và phụ kiện, các máy hút bụi khô và ướt Karcher mới không chỉ mạnh hơn nhiều so với những dòng máy cũ, mà còn là thiết bị với lực hút mạnh mẽ nhất trong thị trường hiện nay. Tổng quan các lợi ích: hút bụi bẩn tối ưu, tiết kiệm thời gian đáng kể, tính linh hoạt.
Công nghệ thay thế bộ lọc tiên tiến hiện đã được ứng dụng trong các dòng sản phẩm hút bụi trung và cao cấp của Kärcher, các bộ lọc có thể được tháo lắp trong vài giây. Ngoài ra, các bộ lọc phẳng xếp li, rất phổ biến trong dòng làm sạch chuyên sâu của chúng tôi, được chứa trong một hộp lọc ở đầu thiết bị - điều đó đồng nghĩa với loại bỏ nhanh chóng trong hai bước dễ dàng. Chỉ cần mở hộp và tháo các bộ lọc ra - Tổng quan về lợi ích: nhanh hơn và tháo bộ lọc thuận tiện hơn, không tiếp xúc với bụi bẩn và bụi không bị văng ra.
Với một loạt các phụ kiện hoàn toàn mới bao gồm bàn hút sàn, đường ống, ống hút và tay cầm, tất cả các kiểu máy mới đảm bảo kết quả làm sạch hoàn hảo và dễ dàng sử dụng. Các loại bụi bẩn được loại bỏ một cách nhanh chóng và không để lại cặn bẩn. Tổng quan các lợi ích: kết quả làm sạch hoàn hảo, tiện lợi tối đa, nỗ lực tối thiểu, di chuyển dễ dàng, không bị tắc, không bị gián đoạn.
Nhờ chức năng làm sạch bộ lọc tích hợp, lọc bẩn trong tất cả các thiết bị đầu MV 5-6 có thể được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả một cách đơn giản chỉ bằng cách nhấn nút lọc sạch. Điều này có nghĩa rằng lực hút có thể được phục hồi, ngay cả trong nhiệm vụ làm sạch khó khăn. Tổng quan lợi ích: không cần làm sạch bằng tay, không tiếp xúc với bụi bẩn, lực hút nhanh chóng phục hồi.
Các thiết bị và phụ tùng phù hợp
DCC 50
Việc dọn sạch bụi sau khi khoan chỉ còn là vấn đề trong quá khứ
Chổi điện không dây
Bụi bẩn không còn là vấn đề đáng lo ngại với thời gian làm sạch vượt trội của chổi điện Kärcher
Máy hút bụi khô và ướt
Máy hút bụi khô và ướt tối ưu nhất