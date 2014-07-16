Đường phủ đầy rêu
Đường phủ đầy rêu
Ví dụ thực tế của chúng tôi đưa ra một cái nhìn tổng quan rõ ràng về cách sử dụng máy phun rửa áp lực một cách chính xác và những gì bạn đang tìm kiếm.
Và với những phụ kiện đặc biệt, thiết bị này được chuyển đổi thành những công cụ toàn diện, vệ sinh nơi ẩm ướt, làm sạch đường ống, làm sạch sân thượng hoặc bơm cạn từ hồ - và bạn chắc chắn sẽ tìm thấy khả năng ứng dụng khác cho thiết bị Kärcher của bạn!
Lưu ý khi vận hành máy là áp lực trước đầu phun luôn là áp lực lớn nhất: điều này có nghĩa là bụi bẩn cứng đầu nên được làm sạch khỏi ở cự ly gần, nhưng bụi nhẹ hoặc các bề mặt nhạy cảm phải được làm sạch từ một khoảng cách xa hơn.
- Bởi vì rêu không chỉ tạo thành một lớp dày trên bề mặt đường, mà còn nằm trong kẽ hở của những viên đá lát đường. Sử dụng thiết bị với đầu phun xoáy Karcher để tẩy sạch các rêu bám một cách hiệu quả.
- Nó tạo ra một vòi phun xoay, kết hợp sức mạnh làm sạch của vòi phun trọng tâm với hiệu quả của dòng phun thẳng.
- Cầm vòi rửa cao áp theo phương thẳng đứng so với bề mặt lát gạch và từ từ lau sạch một cạnh của khu vực phủ đầy rêu đến nơi khác ở khoảng cách khoảng 20 đến 30 cm.
- Tấm bảo vệ văng tóe từ lớp bụi bẩn (phụ kiện đặc biệt) sẽ che chắn bạn khỏi nước bắn tung tóe lại.