Đường phủ đầy rêu

Ví dụ thực tế của chúng tôi đưa ra một cái nhìn tổng quan rõ ràng về cách sử dụng máy phun rửa áp lực một cách chính xác và những gì bạn đang tìm kiếm.

Và với những phụ kiện đặc biệt, thiết bị này được chuyển đổi thành những công cụ toàn diện, vệ sinh nơi ẩm ướt, làm sạch đường ống, làm sạch sân thượng hoặc bơm cạn từ hồ - và bạn chắc chắn sẽ tìm thấy khả năng ứng dụng khác cho thiết bị Kärcher của bạn!

Lưu ý khi vận hành máy là áp lực trước đầu phun luôn là áp lực lớn nhất: điều này có nghĩa là bụi bẩn cứng đầu nên được làm sạch khỏi ở cự ly gần, nhưng bụi nhẹ hoặc các bề mặt nhạy cảm phải được làm sạch từ một khoảng cách xa hơn.