Làm sạch sân thượng

Mạnh mẽ vượt trội - Máy phun rửa áp lực cao Kärcher

Từ móc dây đến cuộn ống và ống cao su cao áp, thiết bị trong bộ sản phẩm K5 đem đến một số chi tiết thiết bị thông minh để làm sạch dễ dàng hơn, ngay cả khi có nhiều bụi bẩn.

Chúng ta đều biết sự hạn chế của việc sử dụng vòi nước thông thường để tẩy rửa các loại bụi bẩn cứng đầu trên các con đường lát đá.

Sức mạnh làm sạch của máy phun rửa áp lực cao hơn đáng kể so với một vòi nước tưới cây. Cho dù xe hơi, đường vườn rêu, sân thượng, cửa chớp lăn, thùng bẩn, thuyền, tất cả mọi thứ có thể được làm sạch một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Thiết bị làm sạch sàn sân thượng T-Racer của chúng tôi đảm bảo kết quả làm sạch tối ưu với thao tác nhẹ nhàng, thậm chí trên những khu vực rộng lớn. Sự kết hợp sáng tạo của các cánh quạt điều chỉnh được độ cao và hai vòi phun cao áp tạo ra một hiệu ứng như thủy phi cơ cho phép T-Racer lơ lửng trên mặt đất. Lớp bảo vệ tích hợp che chắn các cánh quạt và vòi phun cao áp khỏi hư hỏng do những viên đá nhỏ. Thiết bị này mang lại một hiệu suất làm sạch cao hơn và kết quả làm sạch đồng nhất. Các vỏ ngăn bùn bắn, do đó che cho cả bạn và tường khỏi bị bắn bụi bẩn.

Thiết bị này đem lại hiệu suất làm sạch cao hơn và kết quả làm sạch nhất quán. Các vỏ bọc hầu như không cho nước phun thoát ra, do đó tránh cho bạn và tường không bị văng nước bẩn.