Thiết bị chà sàn PS 40 với ba vòi phun áp lực cao tích hợp và chổi cao su giúp loại bỏ nhanh chóng và dễ dàng các vết bẩn cứng đầu trên bề mặt. Lý tưởng để làm sạch cầu thang, hàng hiên, mặt tiền, nhà để xe, ban công, tường và lối đi....Thích hợp cho tất cả các dòng máy phun rửa áp lực cao Kärcher K 2 đến K 7.