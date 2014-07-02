Thiết bị chà sàn PS 40
Thiết bị chà sàn PS 40 với 3 vòi phun cao áp tích hợp. Loại bỏ bụi bẩn cứng đầu trên các bề mặt khác nhau một cách mạnh mẽ, đáng tin cậy và tiết kiệm thời gian. Lý tưởng cho cầu thang và các cạnh. Bao gồm lưỡi gạt tích hợp để loại bỏ nước bẩn.
Thiết bị chà sàn PS 40 với ba vòi phun áp lực cao tích hợp và chổi cao su giúp loại bỏ nhanh chóng và dễ dàng các vết bẩn cứng đầu trên bề mặt. Lý tưởng để làm sạch cầu thang, hàng hiên, mặt tiền, nhà để xe, ban công, tường và lối đi....Thích hợp cho tất cả các dòng máy phun rửa áp lực cao Kärcher K 2 đến K 7.
Tính năng và ưu điểm
Tích hợp ba vòi phun áp suất cao
- Dễ dàng loại bỏ các vết bẩn cứng đầu.
Bao gồm bàn chải chống bắn nước
- Nhanh chóng loại bỏ các vết cặn, chất bẩn lâu ngày.
Thiết kế nhỏ gọn
- Lý tưởng để làm sạch các góc và cạnh mà không bị bắn nước ngược trở lại.
Làm sạch mạnh mẽ bằng áp lực cao
- Dễ dàng loại bỏ các vết bẩn cứng đầu.
Kết hợp sức mạnh phun rửa mạnh mẽ với lực chà xát thủ công nhẹ nhàng
- Hiệu năng làm sạch được gia tăng mạnh mẽ so với bàn chải thông thường.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|1,018
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|1,197
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|744 x 303 x 759
Videos
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
- Cầu thang
- Sân hiên
- Mặt tiền
- Garage
- Tường sân vườn và tường đá
- Ban công
- Lối đi