Máy phun rửa áp lực K 2 HR *KAP linh hoạt, di động và mạnh mẽ. Thiết bị bao gồm súng phun Quick Connect, dây áp lực cao 10 mét và dây cấp nước 6 mét, đầu phun phẳng tùy chỉnh áp lực, đầu phun xoáy, đầu phun tạo bọt, bộ lọc nước để bảo vệ máy bơm khỏi các bụi bẩn từ nguồn nước, cũng như một guồng ống cố định dây áp lực cao để máy luôn được sẵn sàng sử dụng. Máy không có chức năng hút nước, vui lòng cấp nước trực tiếp cho máy khi vận hành. Sản xuất tại Việt Nam. Các lưu ý khi sử dụng máy: - Đảm bảo nguồn nước cung cấp cho máy là nước sạch, không có rong rêu, cát bẩn, v.v… - Lưu lượng nước cung cấp cho máy phải đủ. - Trước khi bật công tắc điện, phải bóp cò súng để nước lưu thông đầy đủ trong dây áp lực. - Trong quá trình sử dụng, không nhấp - nhả cò súng quá nhiều. - Thời gian sử dụng tối đa là 15 phút/1 lần sử dụng. Sau đó phải cho máy nghỉ tầm 5-7 phút rồi mới cho máy hoạt động trở lại. - Tổng thời gian sử dụng của máy tối đa là 60 phút/ 1 ngày. - Sau khi sử dụng xong hoặc máy đang trạng thái nghỉ, phải tắt công tắc về OFF và bóp cò súng 1 lần nữa để xả áp lực ra bên ngoài. - Thường xuyên kiểm tra lọc nước.