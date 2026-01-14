Máy phun rửa áp lực cao K 5 Compact
Máy phun rửa áp lực cao K 5 Compact với thiết kế dễ vận chuyển và cất giữ. Lý tưởng cho sử dụng thường xuyên để làm sạch bụi bẩn mức độ trung bình. Hiệu suất làm sạch 40 m²/h.
K 5 Compact là thiết kế kết hợp của sự tiện lợi tối đa và áp lực mạnh mẽ. Nhờ thiết kế lưu trữ tiện lợi, dây áp lực cao có thể được quấn lại gọn gàng sau khi sử dụng và được cố định để dễ vận chuyển. Với kích thước nhỏ gọn, thiết bị có thể dễ dàng vận chuyển và được cất giữ ở bất cứ đâu - trên kệ hoặc trong cốp ô tô. Tay cầm nối dài có thể điều chỉnh độ cao mang lại sự thuận tiện hơn. Máy cũng được trang bị súng phun Quick Connect, một dây áp lực cao 8 m, một đầu phun Vario Power (VPS), một đầu phun xoáy và một bộ lọc nước. Máy phun rửa áp lực cao K 5 Compact, với động cơ làm mát bằng nước và hiệu suất 40 m²/h, lý tưởng cho sử dụng thường xuyên để làm sạch bụi bẩn mức độ trung bình.
Tính năng và ưu điểm
Thiết kế có thể lưu trữ ốngỐng có thể được quấn lại, cố định tại chỗ bằng dây đeo đàn hồi và nhanh chóng tháo ra để sẵn sàng cho công việc tiếp theo.
Tay cầm nối dàiTay cầm bằng nhôm có thể được mở rộng để vận chuyển và thu lại để cất giữ.
Ngăn chứa phụ kiện ngay trên thân máyCất trữ gọn gàng, không chiếm nhiều diện tích.
Ngăn chứa chất tẩy rửa
- Tích hợp ống hút chất tẩy rửa.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Điện áp (V)
|230
|Tần số (Hz)
|50
|Áp lực (bar/MPa)
|20 - Tối đa 145 / 2 - Tối đa 14,5
|Lưu lượng (l/h)
|Tối đa 500
|Diện tích làm sạch (m²/h)
|40
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|Tối đa 40
|Công suất (kW)
|2,1
|Dây điện nguồn (m)
|5
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|12
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|15,165
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|354 x 308 x 520
Scope of supply
- Súng phun: G 180 Q
- Đầu phun tùy chỉnh áp lực
- Đầu phun xoáy
- Dây áp lực cao: 8 m
- Chuôi nối G 3/4
Thiết bị
- Kết Nối Nhanh trên thiết bị
- Ứng dụng chất tẩy rửa thông qua: Ống hút
- Tay cầm nối dài
- Động cơ làm mát bằng nước
- Tích hợp bộ lọc nước
- Hút nước
Videos
Khu vực ứng dụng
- Xe đạp
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác
- Đồ nội thất sân vườn/sân thượng/ban công
- Khu vực xung quanh nhà và vườn
- Xe máy
- Các phương tiện di chuyển nhỏ như xe máy và xe đạp
- Các khu vực bên ngoài
- Làm vệ sinh xe cỡ trung và xe ô tô.
- Tường sân vườn và tường đá
- Nhà di động