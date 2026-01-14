K 5 Compact là thiết kế kết hợp của sự tiện lợi tối đa và áp lực mạnh mẽ. Nhờ thiết kế lưu trữ tiện lợi, dây áp lực cao có thể được quấn lại gọn gàng sau khi sử dụng và được cố định để dễ vận chuyển. Với kích thước nhỏ gọn, thiết bị có thể dễ dàng vận chuyển và được cất giữ ở bất cứ đâu - trên kệ hoặc trong cốp ô tô. Tay cầm nối dài có thể điều chỉnh độ cao mang lại sự thuận tiện hơn. Máy cũng được trang bị súng phun Quick Connect, một dây áp lực cao 8 m, một đầu phun Vario Power (VPS), một đầu phun xoáy và một bộ lọc nước. Máy phun rửa áp lực cao K 5 Compact, với động cơ làm mát bằng nước và hiệu suất 40 m²/h, lý tưởng cho sử dụng thường xuyên để làm sạch bụi bẩn mức độ trung bình.