Máy phun rửa áp lực cao K 2.360
Lưu động và nhỏ gọn: máy phun rửa áp lực cao K 2.360 thích hợp để làm sạch các khu vực xung quanh nhà với mức độ bụi bẩn vừa phải và nhu cầu tẩy rửa không quá thường xuyên.
Kiểu dáng nhỏ gọn, linh hoạt - máy K 2.360 phù hợp để vệ sinh xe máy và sân vườn. Máy bao gồm: 1 súng phun,1 đầu phun thẳng tùy chỉnh được áp lực,1 đầu phun xoáy,1 dây áp lực dài 6m,1 bàn chải.Máy không bao gồm bộ dây cấp nước. Máy có lớp vỏ nhựa có thể tái chế, chịu va đập, giúp ngăn bụi bẩn làm hư hại động cơ và bơm. Một số đặc trưng khác của K 2.360 là công tắc lớn, bánh xe vận hành nhẹ nhàng, ngăn phụ kiện tiện lợi trên máy,... Máy không có chức năng hút nước, vui lòng cấp nước trực tiếp cho máy khi vận hành. Sản xuất tại Trung Quốc. Các lưu ý khi sử dụng máy: -Đảm bảo nguồn nước cung cấp cho máy là nước sạch, không có rong rêu, cát bẩn, v.v… -Lưu lượng nước cung cấp cho máy phải đủ. -Trước khi bật công tắc điện, phải bóp cò súng để nước lưu thông đầy đủ trong dây áp lực. -Trong quá trình sử dụng, không nhấp - nhả cò súng quá nhiều -Thời gian sử dụng tối đa là 15 phút/1 lần sử dụng. Sau đó phải cho máy nghỉ tầm 5-7 phút rồi mới cho máy hoạt động trở lại. -Tổng thời gian sử dụng của máy tối đa là 60 phút/ 1 ngày. -Sau khi sử dụng xong hoặc máy đang trạng thái nghỉ, phải tắt công tắc về OFF và bóp cò súng 1 lần nữa để xả áp lực ra bên ngoài. -Thường xuyên kiểm tra lọc nước.
Tính năng và ưu điểm
Xếp gọn gàng trên móc.
- Móc cáp rộng cho phép xếp gọn dây cáp trực tiếp trên thiết bị.
Công suất làm sạch tối đa
- Toàn bộ các thiết bị máy phun rửa cao áp Karcher đều tích hợp chức năng hút chất tẩy rửa
Bơm trục 3-pittong
- Áp dụng chế độ bảo hành 12 tháng
Ngăn phụ kiện tích hợp
- Bảo quản dây phun áp lực, đầu phun, súng phun và dây cáp nguồn gọn gàng và ngăn nắp.
Thông số kỹ thuật
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Áp lực (bar/MPa)
|20 - Tối đa 120 / 2 - Tối đa 12
|Lưu lượng (l/h)
|Tối đa 360
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|Tối đa 40
|Công suất (W)
|1400
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|5,8
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|8,2
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|328 x 258 x 661
Scope of supply
- Bàn chải
- Súng phun: G 120 Q
- Đầu phun tùy chỉnh áp lực
- Đầu phun xoáy
- Dây áp lực cao: 6 m
- Chuôi nối G 3/4
Thiết bị
- Ứng dụng chất tẩy rửa thông qua: Bình chứa
- Tích hợp bộ lọc nước
Khu vực ứng dụng
- Xe đạp
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác
- Đồ nội thất sân vườn/sân thượng/ban công