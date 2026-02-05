Kiểu dáng nhỏ gọn, linh hoạt - máy K 2.360 phù hợp để vệ sinh xe máy và sân vườn. Máy bao gồm: 1 súng phun,1 đầu phun thẳng tùy chỉnh được áp lực,1 đầu phun xoáy,1 dây áp lực dài 6m,1 bàn chải.Máy không bao gồm bộ dây cấp nước. Máy có lớp vỏ nhựa có thể tái chế, chịu va đập, giúp ngăn bụi bẩn làm hư hại động cơ và bơm. Một số đặc trưng khác của K 2.360 là công tắc lớn, bánh xe vận hành nhẹ nhàng, ngăn phụ kiện tiện lợi trên máy,... Máy không có chức năng hút nước, vui lòng cấp nước trực tiếp cho máy khi vận hành. Sản xuất tại Trung Quốc. Các lưu ý khi sử dụng máy: -Đảm bảo nguồn nước cung cấp cho máy là nước sạch, không có rong rêu, cát bẩn, v.v… -Lưu lượng nước cung cấp cho máy phải đủ. -Trước khi bật công tắc điện, phải bóp cò súng để nước lưu thông đầy đủ trong dây áp lực. -Trong quá trình sử dụng, không nhấp - nhả cò súng quá nhiều -Thời gian sử dụng tối đa là 15 phút/1 lần sử dụng. Sau đó phải cho máy nghỉ tầm 5-7 phút rồi mới cho máy hoạt động trở lại. -Tổng thời gian sử dụng của máy tối đa là 60 phút/ 1 ngày. -Sau khi sử dụng xong hoặc máy đang trạng thái nghỉ, phải tắt công tắc về OFF và bóp cò súng 1 lần nữa để xả áp lực ra bên ngoài. -Thường xuyên kiểm tra lọc nước.