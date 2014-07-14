Vệ sinh xe hơi

Vệ sinh bên ngoài xe

Máy phun rửa áp lực cao giúp việc làm sạch xe trở nên dễ dàng hơn

Chẳng ai muốn tốn quá nhiều thời gian cho việc lau dọn, và còn có nhiều điều thú vị hơn cần chúng ta dành thời gian để tận hưởng. Tuy nhiên việc làm sạch với máy phun rửa áp lực cao Kärcher lại có thể đem đến những giây phút hoạt động thoải mái vui vẻ. Thiết bị với công suất mạnh mẽ, tiện lợi để tẩy sạch ngay cả các bụi bẩn cứng đầu nhất trong giây lát - nhanh chóng, dễ dàng và không tốn nhiều sức lực chỉ bằng cách nhấn nút khởi động. Bạn thậm chí còn không cần phải chạm vào các vết bẩn hay tự tay chà rửa. Không thể tiện lợi hơn.

Việc làm sạch xe cộ trở nên dễ dàng

Sạch bóng - đơn giản hơn bao giờ hết: Chất tẩy rửa dành cho xe 3 trong 1 đảm bảo làm sạch và chăm sóc tối ưu cho xe của bạn. Hoạt chất loại bỏ bụi bẩn trong dung dịch sẽ nhanh chóng đánh bay các bụi bẩn cứng đầu một cách dễ dàng. Công thức nhanh khô & tạo độ bóng giúp trả lại vẻ hoàn hảo cho chiếc xe chỉ trong nháy mắt.

Phương pháp làm sạch thế hệ mới

Bàn chải WB 150 là thế hệ bàn chải làm sạch áp lực cao đầu tiên! Bàn chải có thể làm sạch tất các bề mặt một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng. Ngay cả bề mặt nhạy cảm như sơn xe vẫn có thể được làm sạch và chăm sóc một cách hiệu quả với WB 150.