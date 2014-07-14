Vệ sinh xe hơi
Vệ sinh bên ngoài xe
Máy phun rửa áp lực cao giúp việc làm sạch xe trở nên dễ dàng hơn
Chẳng ai muốn tốn quá nhiều thời gian cho việc lau dọn, và còn có nhiều điều thú vị hơn cần chúng ta dành thời gian để tận hưởng. Tuy nhiên việc làm sạch với máy phun rửa áp lực cao Kärcher lại có thể đem đến những giây phút hoạt động thoải mái vui vẻ. Thiết bị với công suất mạnh mẽ, tiện lợi để tẩy sạch ngay cả các bụi bẩn cứng đầu nhất trong giây lát - nhanh chóng, dễ dàng và không tốn nhiều sức lực chỉ bằng cách nhấn nút khởi động. Bạn thậm chí còn không cần phải chạm vào các vết bẩn hay tự tay chà rửa. Không thể tiện lợi hơn.
Việc làm sạch xe cộ trở nên dễ dàng
Sạch bóng - đơn giản hơn bao giờ hết: Chất tẩy rửa dành cho xe 3 trong 1 đảm bảo làm sạch và chăm sóc tối ưu cho xe của bạn. Hoạt chất loại bỏ bụi bẩn trong dung dịch sẽ nhanh chóng đánh bay các bụi bẩn cứng đầu một cách dễ dàng. Công thức nhanh khô & tạo độ bóng giúp trả lại vẻ hoàn hảo cho chiếc xe chỉ trong nháy mắt.
Phương pháp làm sạch thế hệ mới
Bàn chải WB 150 là thế hệ bàn chải làm sạch áp lực cao đầu tiên! Bàn chải có thể làm sạch tất các bề mặt một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng. Ngay cả bề mặt nhạy cảm như sơn xe vẫn có thể được làm sạch và chăm sóc một cách hiệu quả với WB 150.
Vệ sinh nội thất xe
Thiết bị làm sạch nội thất xe
Máy hút bụi khô & ướt rất lý tưởng để làm sạch nội thất xe. Một bộ phụ kiện toàn diện cho tất cả các nhiệm vụ làm sạch trong xe, bao gồm hút bụi ngăn để hành lý, chỗ để chân, bảng điều khiển, ghế, túi bên, thảm chân, v.v... Mẹo làm sạch thảm trong xe: thậm chí bụi bẩn khô có thể dễ dàng loại bỏ bằng cách sử dụng bàn chải hút Kärcher với lông cứng.
Lau chùi ghế xe với máy làm sạch phun & hút Karcher
Máy làm sạch phun &hút Karcher đảm bảo sạch triệt để trên ghế xe vào sâu bên trong các sợi vải. Các chất tẩy rửa được phun sâu vào trong lớp bọc dưới áp lực cao và được hút ra cùng với bụi bẩn hòa tan. Loại bỏ hiệu quả dầu mỡ, bụi bẩn và mùi hôi.
Thiết bị phù hợp và phụ kiện
Máy phun rửa áp lực cao K 5 Premium
Tần suất sử dụng không thường xuyên với mức độ bụi bẩn tương đối
Chổi điện
Để không bị văng tung tóe khi lau chùi bề mặt nhạy cảm.
Máy hút bụi khô và ướt MV 4 Premium
Hút sạch mọi loại bụi bẩn
Bộ vệ sinh nội thất xe hơi
Bộ phụ kiện dành cho việc làm sạch bên trong xe hơi