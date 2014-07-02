Bàn chải tự động WB 150
Bàn chải tự động WB 150 để vệ sinh các bề mặt nhạy cảm mà không bị bắn nước tung tóe. Sự kết hợp hiệu quả giữa áp suất cao từ đầu phun và áp lực chà xát thủ công giúp tiết kiệm năng lượng, nước và lên đến 30% thời gian.
Bàn chải tự động WB 150 hoàn hảo cho việc lau chùi các bề mặt nhạy cảm như sơn xe ô tô, xe máy, kính, cửa gara xe, cửa sập, rèm, đồ nội thất sân vườn,v.v. Bàn chải vệ sinh tiên tiến có hai đầu phun phẳng và xoay được kết hợp sức mạnh phun rửa mạnh mẽ với lực chà xát thủ công nhẹ nhàng. Máy vệ sinh bề mặt mới với bàn chải mềm tự động gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ sự kết hợp hiệu quả giữa đầu phun áp suất cao và áp suất chà xát bằng tay. Bàn chải tự động giúp bạn tiết kiệm đáng kể điện năng và nước – cũng như tiết kiệm thời gian lên đến 30%. Việc vệ sinh nhanh chóng, hiệu quả và dễ dàng bằng cách sử dụng áp suất phun rửa cao kết hợp với một bàn chải thủ công đảm bảo ngôi nhà và khu vườn của bạn trở nên sạch sẽ hơn bao giờ hết. Thích hợp cho tất cả các máy phun rửa áp suất Kärcher từ dòng K 2 đến dòng K 7.
Tính năng và ưu điểm
Kết hợp sức mạnh phun rửa mạnh mẽ với lực chà xát thủ công nhẹ nhàng
- Tiết kiệm 30% thời gian, năng lượng và nước.
Thiết kế nhỏ gọn
- Lý tưởng để làm sạch các khu vực khó với tới.
Đầu phun tia thẳng có chức năng xoay
- Cải thiện hiệu suất làm sạch.
Bao phủ
- Không bắn nước tung tóe.
Đầu bàn chải mềm
- Làm sạch nhẹ nhàng các bề mặt nhạy cảm.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,701
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,966
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|392 x 222 x 211
Videos
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
- Phương tiện đi lại
- Đồ nội thất sân vườn/sân thượng/ban công
- Xe máy
- Cửa nhà để xe
- Nhà kính
- Dành cho bề mặt cửa sổ và bề mặt kính
- Nhà di động