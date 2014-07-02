Bàn chải tự động WB 150 hoàn hảo cho việc lau chùi các bề mặt nhạy cảm như sơn xe ô tô, xe máy, kính, cửa gara xe, cửa sập, rèm, đồ nội thất sân vườn,v.v. Bàn chải vệ sinh tiên tiến có hai đầu phun phẳng và xoay được kết hợp sức mạnh phun rửa mạnh mẽ với lực chà xát thủ công nhẹ nhàng. Máy vệ sinh bề mặt mới với bàn chải mềm tự động gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ sự kết hợp hiệu quả giữa đầu phun áp suất cao và áp suất chà xát bằng tay. Bàn chải tự động giúp bạn tiết kiệm đáng kể điện năng và nước – cũng như tiết kiệm thời gian lên đến 30%. Việc vệ sinh nhanh chóng, hiệu quả và dễ dàng bằng cách sử dụng áp suất phun rửa cao kết hợp với một bàn chải thủ công đảm bảo ngôi nhà và khu vườn của bạn trở nên sạch sẽ hơn bao giờ hết. Thích hợp cho tất cả các máy phun rửa áp suất Kärcher từ dòng K 2 đến dòng K 7.