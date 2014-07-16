Làm sạch các vật dụng sân vườn

Nước được vận chuyển từ các dòng nước (thường là với áp suất 4 áp) thông qua các vòi vườn đến máy phun rửa áp lực, nơi máy bơm tăng cường tạo ra một áp lực nước lên đến 150 bar. Nước được đẩy ra thông qua một vòi phun nhỏ cao áp như máy phun tập trung, mạnh với hiệu quả làm sạch cao.

Máy phun rửa áp lực cao giúp bạn tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể: vòi ở vườn 4 bar sử dụng 3500 lít nước mỗi giờ trong khi máy phun rửa áp lực vườn áp lực 100 bar sử dụng chỉ 400 lít nước mỗi giờ.

Bàn chải và chất tẩy rửa Karcher rất lý tưởng để làm sạch các vết bẩn cứng đầu. Bộ lọc nước giúp bảo vệ đầu bơm trong máy.