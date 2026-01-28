Máy hút bụi khô và ướt WD 4 S
Máy hút bụi khô và ướt WD 4 S có thùng chứa bằng thép 20L, ống hút dài 2,2m, cung cấp công suất hút vượt trội và loại bỏ tất cả các dấu vết của bụi bẩn.
Khả năng hút mạnh mẽ và hiệu suất tiết kiệm năng lượng với mức tiêu thụ điện năng chỉ 1000 W. Thiết bị, ống hút và bàn hút sàn Clips được kết hợp hoàn hảo - cho kết quả làm sạch tốt nhất với bụi bẩn khô và ướt, mịn hoặc thô. WD 4 S được trang bị thùng chứa bằng thép 20 lít, ống hút dài 2,2m, bộ lọc xếp li phẳng và túi lọc bụi lông cừu. Nhờ công nghệ đã được cấp bằng sáng chế, bộ lọc trong máy hút bụi khô và ướt có thể được tháo ra dễ dàng và nhanh chóng trong vài giây - mà không cần tiếp xúc trực tiếp với bụi bẩn. Tay cầm có thể tháo rời cho phép gắn các phụ kiện trực tiếp vào ống hút. Đầu hút có thể được lưu trữ gọn gàng trên đầu máy. Đầu máy cũng cung cấp đủ không gian để chứa các bộ phận nhỏ khi cần thiết. Vị trí lưu trự tại đế máy cũng cho phép các ống hút và bàn hút sàn được cất giữ một cách nhanh chóng và thuận tiện. Sản xuất tại Romania.
Tính năng và ưu điểm
Công nghệ thay bộ lọc độc quyềnNhanh chóng và dễ dàng thay thế hoặc làm sạch bộ lọc mà không tiếp xúc với bụi bẩn Hút khô và ướt mà không cần tháo hoặc thay thế bộ lọc.
Lưu trữ ống dây trên đầu thiết bịỐng hút có thể được lưu giữ tiết kiệm không gian bằng cách quấn trên đầu thiết bị. Cơ chế bảo quản trực quan cho người dùng thuận tay trái và tay phải.
Nơi đặt phụ kiện và dây tiện lợiTiết kiệm không gian, lưu trữ phụ kiện an toàn và dễ thao tác. Dây điện có thể được cất giữ an toàn bằng móc treo tích hợp.
Túi lọc bụi lông cừu
- Chất liệu lông cừu ba lớp chất lượng, hạn chế rách cực tốt.
- Cho công suất hút lâu hơn và khả năng giữ bụi vượt trội.
Vị trí lưu trữ phụ kiện
- Bảo quản ống hút và bàn hút tiện lợi trong lúc vận hành máy
Khu vực lưu trữ
- Để lưu trữ an toàn các công cụ và các bộ phận nhỏ như ốc vít và đinh.
Vị trí lưu trữ trên đầu máy
- Nhanh chóng đặt tay cầm trên đầu thiết bị trong thời gian tạm dừng việc làm sạch.
Tay cầm có thể tháo rời
- Cho phép gắn các loại phụ kiện khác nhau trực tiếp lên ống hút
- Hút dễ dàng ngay cả ở nơi khó tiếp cận nhất
Thiết bị, ống hút và bàn hút sàn được kết hợp tối ưu
- Kết quả làm sạch hoàn hảo, dù là bụi bẩn khô hay ướt, thô hay mịn
- Linh hoạt và thuận tiện tối đa khi hút
Hệ thống khóa ‘‘Kéo & Đẩy“
- Nhanh chóng, dễ dàng và an toàn khi đóng và mở thùng
Thông số kỹ thuật
|Công suất đầu vào định mức (W)
|1000
|Lực hút (W)
|240
|Lực hút (mbar)
|Tối đa 240
|Lưu lượng khí (l/s)
|Tối đa 55
|Dung tích thùng chứa (l)
|20
|Vật liệu thùng chứa
|Thép không gỉ
|Thành phần màu sắc
|Đầu máy Vàng Đế máy Vàng
|Dây điện nguồn (m)
|5
|Đường kính trong phụ kiện (mm)
|35
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Độ ồn (dB(A))
|73
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|7,157
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|10,286
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|384 x 365 x 524
Scope of supply
- Chiều dài ống hút bụi: 2.2 m
- Loại ống hút bụi: Tay cầm khớp cong
- Chất liệu ống hút bụi: Nhựa
- Tay cầm có thể tháo rời
- Số lượng thanh hút nối dài: 2 Unit
- Chiều dài thanh hút: 0.5 m
- Đường kính danh nghĩa thanh hút: 35 mm
- Chất liệu thanh hút: Nhựa
- Hút sàn ướt và khô: kẹp
- Đầu hút khe
- Bộ lọc xếp ly.: trong hộp lọc có thể tháo rời
- Túi lọc bụi lông cừu: 1 Unit
Thiết bị
- Công tắc xoay (bật/ngắt)
- Vị trí lưu trữ tay cầm trên đầu máy
- Lưu trữ ống dây trên đầu thiết bị
- Lưu trữ phụ kiện bổ sung trên đầu thiết bị
- Ngăn chứa các linh phụ kiện nhỏ
- Móc dây
- Vị trí lưu trữ phụ kiện
- Vị trí lưu trữ phụ kiện trên máy
- Cản trước chắc chắn
- Bánh xe: 4 Unit
Videos
Khu vực ứng dụng
- Sân hiên
- Nội thất xe hơi
- Garage
- Workshop
- Hầm
- Hút chất lỏng hiệu quả
- Khu vực sảnh
- Phòng riêng