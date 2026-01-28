Khả năng hút mạnh mẽ và hiệu suất tiết kiệm năng lượng với mức tiêu thụ điện năng chỉ 1000 W. Thiết bị, ống hút và bàn hút sàn Clips được kết hợp hoàn hảo - cho kết quả làm sạch tốt nhất với bụi bẩn khô và ướt, mịn hoặc thô. WD 4 S được trang bị thùng chứa bằng thép 20 lít, ống hút dài 2,2m, bộ lọc xếp li phẳng và túi lọc bụi lông cừu. Nhờ công nghệ đã được cấp bằng sáng chế, bộ lọc trong máy hút bụi khô và ướt có thể được tháo ra dễ dàng và nhanh chóng trong vài giây - mà không cần tiếp xúc trực tiếp với bụi bẩn. Tay cầm có thể tháo rời cho phép gắn các phụ kiện trực tiếp vào ống hút. Đầu hút có thể được lưu trữ gọn gàng trên đầu máy. Đầu máy cũng cung cấp đủ không gian để chứa các bộ phận nhỏ khi cần thiết. Vị trí lưu trự tại đế máy cũng cho phép các ống hút và bàn hút sàn được cất giữ một cách nhanh chóng và thuận tiện. Sản xuất tại Romania.