Máy phun rửa áp lực cao nước lạnh
Máy phun rửa áp lực cao bằng nước lạnh - đánh bay những vết bẩn cứng đầu. Rửa sạch máy móc, xe cộ và nhà cửa mỗi ngày: bằng áp lực và công suất cao, máy phun rửa áp lực bằng nước lạnh có thể loại bỏ mọi vết bẩn. Là giải pháp để vệ sinh các bề mặt lớn.
Dòng Supper
Trong xây dựng, nông nghiệp, công nghiệp và đô thị - cần có sức mạnh tối đa. Áp lực, tốc độ chảy và thiết bị của loại máy lớn luôn đạt sự cân bằng hoàn hảo.
Dòng Middle
Được trang bị đầy đủ thích hợp cho công việc vệ sinh nặng và kéo dài: Máy phun rửa áp lực cao bằng nước lạnh loại vừa có thể rửa sạch máy móc, xe cộ hoặc mặt bằng công ty nhanh chóng, triệt để.
Dòng Compact
Gọn nhẹ và mạnh mẽ: dòng máy nhỏ gọn, toàn diện này có khả năng làm sạch sân bãi và nhà xưởng rất nhanh. Nổi bật với áp lực, tốc độ chảy và thời gian vận hành.
Expert class
Thiết kế mạnh mẽ, linh kiện cao cấp , độ bền cao, hiệu suất đáng tin cậy và hoạt động cực kỳ đơn giản: Máy phun rửa áp lực dòng Expert chú trọng chuyên sâu vào những tính năng cốt lõi, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của người dùng chuyên nghiệp với mức giá tốt và hiệu suất cực kỳ tốt. Hoàn hảo cho các ứng dụng linh hoạt cho hoạt động thương mại, trên các công trường xây dựng và trong xưởng.
Di động
Máy phun rửa áp lực cao bằng nước lạnh cầm tay Kärcher hoàn toàn mới có trọng lượng nhẹ và nhỏ gọn. Thiết bị dễ dàng vận chuyển và bạn đồng hành lý tưởng cho mọi địa điểm.
Dòng special
Được trang bị để dễ dàng vận chuyển trên những bề mặt di chuyển khó khăn: loại đặc biệt đến từ Kärcher sẽ loại bỏ những vết bẩn cứng đầu ở những nơi khó chạm đến nhất.
Động cơ đốt
Khi không có nguồn điện, máy phun rửa áp lực cao sử dụng động cơ đốt trong – có thể chạy bằng nhiên liệu sinh học – mang đến sự linh hoạt và khả năng hoạt động độc lập tối đa, thích hợp cho nhiều môi trường làm việc khác nhau.
Máy phun rửa áp lực cao nước lạnh - dạng lồng
Thiết kế khung lồng vững chắc giúp bảo vệ toàn bộ máy và gánh tải trọng một cách an toàn nhờ cần trục. Nguyên lý xe chở hàng giúp vận chuyển dễ dàng và nhiều yếu tố khác khiến chiếc máy này luôn là sự lựa chọn đầu tiên cho mục đích chuyên dụng. Bất kể là phiên bản chạy bằng xăng hay bằng điện.
