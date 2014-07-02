Máy phun rửa áp lực cao nước nóng Middle Class
Dùng nước nóng loại lớn – hiệu quả khi phải sử dụng liên tục hằng ngày. Làm sạch công trường hay nông trại là công việc nặng nhọc, Middle Class được thiết kế để đáp ứng nhu cầu này. Dòng máy này có thể đi kèm các phụ kiện tiên tiến và thiết kế công thái học hoặc tập trung vào sự dễ dàng khi sử dụng cùng độ bền cao. Dù lựa chọn nào, máy luôn đảm bảo chất lượng và hiệu suất tối ưu, với áp suất lên đến 210 bar và lưu lượng nước 1000 l/h.
Linh hoạt vượt trội - Vệ sinh công suất cao với Kärcher
Kärcher là nhà phát minh ra máy rửa nước áp lực cao vào năm 1950 và không ngừng cải tiến nguyên lý vệ sinh công suất cao kể từ đó. Hiệu suất làm sạch cao hơn với mức tiêu thụ ít hơn. Tuổi thọ sản phẩm dài hơn với thời gian vệ sinh ngắn hơn. Là nhà dẫn đầu thị trường thế giới, Kärcher cung cấp một loạt các sản phẩm đáp ứng mọi nhu cầu về tinh chỉnh kỹ thuật và tính linh hoạt - hoạt động với nước nóng hoặc nước lạnh, sử dụng động cơ điện hoặc động cơ đốt trong, di động hoặc cố định.