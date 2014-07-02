Máy phun rửa áp lực cao nước nóng Middle Class

Dùng nước nóng loại lớn – hiệu quả khi phải sử dụng liên tục hằng ngày. Làm sạch công trường hay nông trại là công việc nặng nhọc, Middle Class được thiết kế để đáp ứng nhu cầu này. Dòng máy này có thể đi kèm các phụ kiện tiên tiến và thiết kế công thái học hoặc tập trung vào sự dễ dàng khi sử dụng cùng độ bền cao. Dù lựa chọn nào, máy luôn đảm bảo chất lượng và hiệu suất tối ưu, với áp suất lên đến 210 bar và lưu lượng nước 1000 l/h.