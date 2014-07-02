Máy phun rửa áp lực cao nước nóng
Máy phun rửa áp lực cao nước nóng giúp tăng hiệu quả làm sạch với áp lực ổn định. Sử dụng nước nóng không chỉ rút ngắn thời gian vệ sinh và sấy khô, mà còn giảm vi khuẩn đáng kể. Ở chế độ hơi nước, bề mặt nhạy cảm có thể được làm sạch nhẹ nhàng với nhiệt độ lên tới 155°C. Việc sử dụng nước nóng còn giảm áp lực làm việc, thời gian và lượng hóa chất cần thiết, giúp tiết kiệm chi phí và tối ưu quy trình làm sạch. Đây là giải pháp lý tưởng cho nhiều ngành công nghiệp, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh cao.
Máy phun rửa áp lực cao nước nóng Super Class
Dù là tại công trường hay chuồng trại, các vết bẩn cứng đầu đều cần thiết bị làm sạch có hiệu suất tối đa. Máy phun rửa áp lực cao nước nóng dòng Super Class chính là giải pháp hoàn hảo. Các phiên bản cao cấp đi kèm phụ kiện hiện đại và thiết kế tiện lợi, trong khi dòng Classic tập trung vào sự đơn giản và độ bền bỉ. Với áp suất lên đến 200 bar và lưu lượng nước 1300 l/h, mọi vết bẩn sẽ được làm sạch nhanh chóng.
Máy phun rửa áp lực cao nước nóng Middle Class
Làm sạch công trường hay nông trại là công việc nặng nhọc, Middle Class được thiết kế để đáp ứng nhu cầu này. Dòng máy này có thể đi kèm các phụ kiện tiên tiến và thiết kế công thái học hoặc tập trung vào sự dễ dàng khi sử dụng cùng độ bền cao. Dù lựa chọn nào, máy luôn đảm bảo chất lượng và hiệu suất tối ưu, với áp suất lên đến 210 bar và lưu lượng nước 1000 l/h.
Máy phun rửa áp lực cao nước nóng Compact Class
Thực hiện vệ sinh phương tiện, rửa động cơ hoặc loại bỏ bụi bẩn trên cầu thang ngoài trời. Với áp lực lên đến 180 bar và lưu lượng 900 l/h, đây chính là dòng sản phẩm nhỏ gọn ưu việt thế hệ mới.
Máy phun rửa áp lực cao nước nóng Special Class
Dòng Special Class với hệ thống đun nóng điện được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các khu vực yêu cầu vệ sinh cao như bệnh viện, bếp ăn công cộng, hoặc hồ bơi, nơi cần tránh hoặc cấm phát sinh khí thải.
Máy phun rửa áp lực cao nước nóng động cơ đốt trong
Khi không có nguồn điện, máy phun rửa áp lực cao sử dụng động cơ đốt trong – có thể chạy bằng nhiên liệu sinh học – mang đến sự linh hoạt và khả năng hoạt động độc lập tối đa, thích hợp cho nhiều môi trường làm việc khác nhau.
DÒNG SUPER
Dùng nước nóng loại lớn – hiệu quả khi phải sử dụng liên tục hằng ngày. Dù là công nghiệp tự động, nông nghiệp, xây dựng hay công nghiệp chuyển tiếp: loại lớn di động mang đến hiệu suất tối đa khi vệ sinh ở những nơi đòi hỏi phải di chuyển nhiều.
DÒNG MIDDLE
Dùng nước nóng loại lớn – hiệu quả khi phải sử dụng liên tục hằng ngày. Đối với đại lý ô tô, kinh doanh xây dựng, nông nghiệp hay đô thị: loại máy vừa kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và dễ dàng vận hành. Là giải pháp cho công việc vệ sinh nặng.
DÒNG COMPACT
Dùng nước nóng loại nhỏ gọn – thao tác đơn giản cho tất cả mọi người. Công nghệ tiên tiến – xử lý dễ dàng: loại máy nhỏ gọn hoạt động chỉ với một nút bấm, khung gầm cùng bình chứa tích hợp và khung quấn vòi tưới trên thân máy.
DÒNG ĐẶC BIỆT
Dùng nước nóng loại đặc biệt - vận hành không xả khí thải. Khi việc xả khí thải đang bị nghiêm cấm: loại đặc biệt với thiết bị đun nóng bằng điện được sử dụng ở những khu vực vệ sinh, bệnh viện, nhà bếp căn tin hoặc nhà tắm công cộng.
ĐỘNG CƠ ĐỐT
Máy phun rửa áp lực cao trang bị động cơ đốt trong - thiết bị độc lập. Ở những nơi không có nguồn điện, máy phun rửa áp lực cao trang bị động cơ đốt trong – vận hành bằng nhiên liệu sinh học tùy ý – khả năng ứng dụng cao và hoàn toàn độc lập.
Lợi ích của máy phun rửa áp lực cao nước nóng
- Hiệu quả nhanh chóng & thời gian sấy khô ngắn hơn - Nước nóng giúp dễ dàng làm tan dầu mỡ và bụi bẩn cứng đầu, tiết kiệm thời gian lên đến 35%. Ngoài ra, bề mặt được làm sạch bằng nước nóng khô nhanh hơn, giúp tái sử dụng sớm hơn.
- Giảm thiểu vi khuẩn mà không cần chất tẩy rửa - Việc làm sạch bằng nước nóng giúp giảm đáng kể sự hiện diện của vi khuẩn mà không cần sử dụng đến các chất khử trùng. Điều này bảo vệ môi trường và giúp tiết kiệm chi phí cũng như tài nguyên.
- Bảo vệ bề mặt - Đạt được hiệu quả làm sạch tương tự mà vẫn bảo vệ các bề mặt nhạy cảm bằng cách sử dụng áp suất làm việc thấp hơn.
Cách hoạt động của máy phun rửa áp lực cao nước nóng
Máy phun rửa áp lực cao nước nóng có khả năng tăng nhiệt độ nước từ khoảng 12°C lên đến 155°C ở chế độ hơi nước. Nước được làm nóng trong nồi hơi với cuộn dây kép, thiết kế nhỏ gọn và công suất gia nhiệt cao. Đặc biệt, các dòng máy sử dụng động cơ đốt trong có thể sử dụng nhiên liệu sinh học (biodiesel) để vận hành, giúp giảm thiểu khí thải. Một số mẫu Special Class với hệ thống đun nóng bằng điện, phù hợp sử dụng ở những nơi cần hạn chế khí thải như nhà bếp lớn, hồ bơi hoặc các không gian kín. Khi vận hành với áp suất tối đa, nước có thể được làm nóng đến 85°C, và nếu giảm lượng nước, hơi nước có thể được tạo ra ở nhiệt độ lên đến 155°C, giúp làm sạch hiệu quả và bảo vệ bề mặt.
Máy phun rửa áp lực cao nước nóng cho việc làm sạch và khử trùng diện tích lớn
Máy phun rửa áp lực cao nước nóng là giải pháp tối ưu để làm sạch và khử trùng hiệu quả những khu vực rộng lớn như trần nhà, tường và sàn. Với áp lực mạnh và nhiệt độ nước cao, máy có khả năng loại bỏ vết bẩn cứng đầu, vi khuẩn và virus, giúp đạt tiêu chuẩn vệ sinh cao mà không cần dùng đến các biện pháp thủ công.
Nước nóng ở nhiệt độ lên tới 85°C không chỉ làm sạch mà còn có tác dụng khử trùng mạnh mẽ, giảm đáng kể sự phát triển của vi khuẩn và mầm bệnh. Nhờ vào sự kết hợp giữa áp lực cao và nhiệt độ nước nóng, quá trình vệ sinh trở nên hiệu quả hơn, giảm thiểu nhu cầu sử dụng hóa chất khử trùng. Tuy nhiên, trong những môi trường yêu cầu vệ sinh nghiêm ngặt, bạn vẫn nên bổ sung thêm hóa chất khử trùng để đảm bảo an toàn tối đa.
Cách vận hành đơn giản cùng với hiệu suất mạnh mẽ, máy phun rửa áp lực cao nước nóng là lựa chọn hàng đầu cho các ngành công nghiệp như thực phẩm, y tế, và các môi trường đòi hỏi vệ sinh khắt khe.