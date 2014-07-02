Máy phun rửa áp lực cao nước nóng Compact Class
Kích thước nhỏ, hiệu suất lớn. Thực hiện vệ sinh phương tiện, rửa động cơ hoặc loại bỏ bụi bẩn trên cầu thang ngoài trời. Với áp lực lên đến 180 bar và lưu lượng 900 l/h, đây chính là dòng sản phẩm nhỏ gọn ưu việt thế hệ mới.
Linh hoạt vượt trội - Vệ sinh công suất cao với Kärcher
Kärcher là nhà phát minh ra máy rửa nước áp lực cao vào năm 1950 và không ngừng cải tiến nguyên lý vệ sinh công suất cao kể từ đó. Hiệu suất làm sạch cao hơn với mức tiêu thụ ít hơn. Tuổi thọ sản phẩm dài hơn với thời gian vệ sinh ngắn hơn. Là nhà dẫn đầu thị trường thế giới, Kärcher cung cấp một loạt các sản phẩm đáp ứng mọi nhu cầu về tinh chỉnh kỹ thuật và tính linh hoạt - hoạt động với nước nóng hoặc nước lạnh, sử dụng động cơ điện hoặc động cơ đốt trong, di động hoặc cố định.