Máy phun rửa áp lực cao nước nóng Super Class

Dùng nước nóng loại lớn – hiệu quả khi phải sử dụng liên tục hằng ngày. Dù là tại công trường hay chuồng trại, các vết bẩn cứng đầu đều cần thiết bị làm sạch có hiệu suất tối đa. Máy phun rửa áp lực cao nước nóng dòng Super Class chính là giải pháp hoàn hảo. Các phiên bản cao cấp đi kèm phụ kiện hiện đại và thiết kế tiện lợi, trong khi dòng Classic tập trung vào sự đơn giản và độ bền bỉ. Với áp suất lên đến 200 bar và lưu lượng nước 1300 l/h, mọi vết bẩn sẽ được làm sạch nhanh chóng.