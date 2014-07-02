Máy phun rửa áp lực cao nước nóng Super Class
Dùng nước nóng loại lớn – hiệu quả khi phải sử dụng liên tục hằng ngày. Dù là tại công trường hay chuồng trại, các vết bẩn cứng đầu đều cần thiết bị làm sạch có hiệu suất tối đa. Máy phun rửa áp lực cao nước nóng dòng Super Class chính là giải pháp hoàn hảo. Các phiên bản cao cấp đi kèm phụ kiện hiện đại và thiết kế tiện lợi, trong khi dòng Classic tập trung vào sự đơn giản và độ bền bỉ. Với áp suất lên đến 200 bar và lưu lượng nước 1300 l/h, mọi vết bẩn sẽ được làm sạch nhanh chóng.
Linh hoạt vượt trội - Vệ sinh công suất cao với Kärcher
Kärcher là nhà phát minh ra máy rửa nước áp lực cao vào năm 1950 và không ngừng cải tiến nguyên lý vệ sinh công suất cao kể từ đó. Hiệu suất làm sạch cao hơn với mức tiêu thụ ít hơn. Tuổi thọ sản phẩm dài hơn với thời gian vệ sinh ngắn hơn. Là nhà dẫn đầu thị trường thế giới, Kärcher cung cấp một loạt các sản phẩm đáp ứng mọi nhu cầu về tinh chỉnh kỹ thuật và tính linh hoạt - hoạt động với nước nóng hoặc nước lạnh, sử dụng động cơ điện hoặc động cơ đốt trong, di động hoặc cố định.