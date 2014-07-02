Máy phun rửa áp lực cao nước nóng Special Class
Dùng nước nóng loại đặc biệt - vận hành không xả khí thải. Dòng Special Class với hệ thống đun nóng điện được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các khu vực yêu cầu vệ sinh cao như bệnh viện, bếp ăn công cộng, hoặc hồ bơi, nơi cần tránh hoặc cấm phát sinh khí thải.
Linh hoạt vượt trội - Vệ sinh công suất cao với Kärcher
Kärcher là nhà phát minh ra máy rửa nước áp lực cao vào năm 1950 và không ngừng cải tiến nguyên lý vệ sinh công suất cao kể từ đó. Hiệu suất làm sạch cao hơn với mức tiêu thụ ít hơn. Tuổi thọ sản phẩm dài hơn với thời gian vệ sinh ngắn hơn. Là nhà dẫn đầu thị trường thế giới, Kärcher cung cấp một loạt các sản phẩm đáp ứng mọi nhu cầu về tinh chỉnh kỹ thuật và tính linh hoạt - hoạt động với nước nóng hoặc nước lạnh, sử dụng động cơ điện hoặc động cơ đốt trong, di động hoặc cố định.