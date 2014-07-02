Máy hút bụi khô
!Keine Chance für Staub.! Nhỏ gọn và vận hành êm ái: Máy hút bụi khô Kärcher di động, nhỏ gọn được thiết kế đặc biệt, đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng chuyên nghiệp.
Máy hút bụi khô đa tính năng, vận hành êm ái với cơ chế tiết kiệm điện và thân thiện môi trường, khả năng làm sạch bề mặt cao, rất đa năng và phù hợp với nhiều loại lót sàn khác nhau. Bộ lọc nỉ rất bền đảm bảo lực hút luôn mạnh.
Máy hút bụi thảm
Máy làm sạch thảm gây ấn tượng với các chuyên gia làm sạch tòa nhà cũng như người dùng cá nhân để làm sạch trong gia đình, với kết quả làm sạch đáng kinh ngạc và tiết kiệm nhất trên các bề mặt thảm vừa và lớn.
Máy hút bụi dạng đứng
Máy hút bụi đầu hút bàn chải Kärcher với lực hút mạnh mẽ có tính năng làm sạch như một chiếc bàn chải điện. Dễ dàng loại bỏ các hạt bụi bẩn cứng đầu trên từng sợi vải.
Máy hút bụi chạy bằng pin
Máy hút bụi không dây Kärcher vận hành êm ái mà không cần đến dây điện. Thiết bị này thích hợp để làm vệ sinh mặt bằng công ty ngay cả trong giờ làm việc.