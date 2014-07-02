Loại Tact
Máy hút bụi NT với hệ thống Tact được cấp bằng sáng chế, dù cho sử dụng liên tục nhưng công suất hút vẫn duy trì mạnh mẽ - thậm chí với cả một khối lượng lớn bụi mịn. Bộ lọc sẽ tự làm sạch bằng cơ chế thổi khí mạnh mẽ. Máy hút bụi Tact đáp ứng các yêu cầu cao nhất của người dùng, có thể sử dụng ngoài công trường thi công hoặc trong nhà xưởng.
Tổng quan về các tính năng
- Công tắc xoay trung tâm để cài đặt và điều chỉnh việc làm sạch bộ lọc phù hợp với nhu cầu của bạn.
- Kết nối ống hút vào đầu máy để tăng khối lượng tịnh và dễ dàng làm rỗng.
- Thùng chứa chắc chắn với cản và tay cầm cho tuổi thọ lâu bền và xử lý thuận tiện.
- Giá đựng và giải pháp cố định cho hộp dụng cụ.
- Lưu trữ cố định riêng biệt cho ống mềm và dây điện nguồn.
- Bảo quản đầu hút khe và khớp nối với công cụ điện ở bên cạnh để tăng độ an toàn chống thất lạc.
- Bánh xe kim loại lớn và chắc chắn cho khả năng di chuyển tối ưu, ngay cả khi sử dụng ở địa hình công trường khó khăn.
