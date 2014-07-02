Loại Tact

Máy hút bụi NT với hệ thống Tact được cấp bằng sáng chế, dù cho sử dụng liên tục nhưng công suất hút vẫn duy trì mạnh mẽ - thậm chí với cả một khối lượng lớn bụi mịn. Bộ lọc sẽ tự làm sạch bằng cơ chế thổi khí mạnh mẽ. Máy hút bụi Tact đáp ứng các yêu cầu cao nhất của người dùng, có thể sử dụng ngoài công trường thi công hoặc trong nhà xưởng.