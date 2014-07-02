MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT CÔNG NGHIỆP

Máy hút bụi mịn có lọc bụi

Chất lượng hàng đầu không ngẫu nhiên mà có - đó là sự nỗ lực không ngừng. Đặc biệt là trên các công trường xây dựng và trong nhà xưởng, lượng lớn bụi khô tích tụ, tạo ra mùn cưa, cặn vật liệu rơi xuống sàn và vướng vào máy móc. Máy hút bụi mịn của chúng tôi được thiết kế riêng để phù hợp với những thách thức này. Công nghệ làm sạch của bộ lọc Tact đã được cấp bằng sáng chế giúp máy có thể hút một lượng lớn bụi mịn mà không cần túi lọc. Điều này cho phép toàn bộ kích thước của thùng hút được sử dụng, cộng với không tốn chi phí cho túi lọc. Công suất hút luôn ở mức cao để bạn có thể làm việc ở hiệu quả tối đa mà không bị gián đoạn - cho cả việc hút bụi trực tiếp trên dụng cụ điện, cũng như loại bỏ cặn bụi.

Máy hút bụi dòng Ap của chúng tôi được thiết kế với tính năng làm sạch bộ lọc bán tự động cho lượng bụi mịn vừa và nhỏ. Tất nhiên, chúng cũng rất ưu việt trong việc xử lý bụi bẩn thô và chất lỏng - một công cụ toàn diện thực sự.