MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT CÔNG NGHIỆP
Rất cần thiết. Máy hút bụi khô và ướt phù hợp với mọi loại bụi bẩn. Không thành vấn đề dù là bụi khô, ẩm hay lỏng - Các thiết bị phù hợp của Kärcher chỉ đơn giản là hút được mọi loại bụi. Tất nhiên, bạn cũng có thể sử dụng máy hút bụi chỉ để hút bụi ướt hoặc hút bụi khô.
Máy hút bụi khô và ướt nào phù hợp với nhu cầu của tôi?
Loại Tact
Máy hút bụi NT với hệ thống Tact được cấp bằng sáng chế, dù cho sử dụng liên tục nhưng công suất hút vẫn duy trì mạnh mẽ - thậm chí với cả một khối lượng lớn bụi mịn. Bộ lọc sẽ tự làm sạch bằng cơ chế thổi khí mạnh mẽ. Máy hút bụi Tact đáp ứng các yêu cầu cao nhất của người dùng, có thể sử dụng ngoài công trường thi công hoặc trong nhà xưởng.
Loại Ap
Các máy hút bụi xung quanh mạnh mẽ của dòng Ap loại bỏ chất bẩn lỏng và ẩm, cũng như bụi mịn vừa. Nhờ làm sạch bộ lọc bán tự động, bộ lọc vẫn sạch và công suất hút cao. Cho thời gian làm việc lâu dài và hiệu quả.
Loại tiêu chuẩn
Máy hút bụi loại tiêu chuẩn được thiết kế đặc biệt để hút các loại bụi bẩn thô to và khối lượng lớn chất bẩn lỏng. Máy cực kỳ mạnh mẽ, bền và dễ dàng sử dụng, được ưa chuộng bởi những nhà cung cấp dịch vụ vệ sinh hợp đồng khi khối lượng công việc phải thực hiện hàng ngày.
Thông dụng
Máy hút bụi NT dòng cổ điển là loại máy không chuyên, giá thành hợp lý với lực hút mạnh, dễ dàng sử dụng.
Hệ thống hút an toàn
Máy hút bụi an toàn Kärcher giúp bảo vệ sức khỏe của người vận hành máy khỏi hít phải bụi mịn hoặc các loại bụi bẩn gây nguy hiểm cho sức khỏe như là bụi Amiăng.
Máy hút bụi khô và ướt công nghiệp Kärcher: thiết kế cho người dùng chuyên nghiệp, thương mại
-
Máy hút bụi NT Tact đã được phát triển cho các ứng dụng khắt khe nhất trong ngành công nghiệp và thương mại, giúp công việc hàng ngày của bạn trở nên dễ dàng hơn với công suất tối đa. Hệ thống lọc tự làm sạch cho máy hút công nghiệp cung cấp lực hút mạnh, ngay cả đối với lượng lớn bụi mịn.
-
Máy hút bụi thương mại hạng Ap là loại máy hút toàn diện, giúp loại bỏ bụi bẩn, dù là khô, ẩm hay ướt. Ví dụ, chúng rất lý tưởng cho tất cả các công việc làm sạch trong ngành công nghiệp xe hơi.
-
Độ bền và tính thân thiện với người dùng được đánh giá cao cho dòng tiêu chuẩn mạnh mẽ. Các loại máy tiêu chuẩn hầu hết được sử dụng để hút chất lỏng trong quá trình vệ sinh tòa nhà, cũng như trong các khách sạn và nhà hàng.
-
Máy hút bụi đặc biệt của chúng tôi cung cấp các giải pháp phù hợp cho các ứng dụng cụ thể, chẳng hạn như máy hút bụi có bơm xử lý tích hợp cho đội cứu hỏa và các công ty xây dựng, cũng như máy hút bụi dùng cho các tiệm bánh.
-
Máy hút bụi an toàn đảm bảo rằng sức khỏe được bảo vệ ở bất cứ nơi nào người dùng tiếp xúc với bụi ở cấp độ bụi M, hoặc bụi nguy hiểm thuộc cấp độ bụi H. Hơn nữa, dải sản phẩm của chúng tôi bao gồm máy hút bụi NT chống nổ cho Zone 22.
Máy hút bụi khô và ướt là gì?
Máy hút bụi khô và ướt là loại máy dành cho thương mại và công nghiệp, cũng như nhà hàng và khách sạn thương mại. Chúng loại bỏ cả bụi bẩn khô và ẩm ướt, kể cả chất lỏng. Máy hút bụi khô và ướt công nghiệp rất cần thiết để loại bỏ bụi thô và mịn, đặc biệt cho các công việc đa dạng trên các công trường xây dựng hoặc trong xưởng.
Cho dù đó là chất lỏng hay lượng lớn bụi mịn, chúng đều vượt trội so với máy hút bụi khô thông thường dùng cho mục đích tư nhân hoặc thương mại, chủ yếu liên quan đến loại và lượng bụi ô nhiễm mà chúng có thể loại bỏ. Hơn nữa, vỏ máy, con lăn, dây cáp điện, ... đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày trong những điều kiện khó khăn.
Máy hút bụi mịn có lọc bụi
Chất lượng hàng đầu không ngẫu nhiên mà có - đó là sự nỗ lực không ngừng. Đặc biệt là trên các công trường xây dựng và trong nhà xưởng, lượng lớn bụi khô tích tụ, tạo ra mùn cưa, cặn vật liệu rơi xuống sàn và vướng vào máy móc. Máy hút bụi mịn của chúng tôi được thiết kế riêng để phù hợp với những thách thức này. Công nghệ làm sạch của bộ lọc Tact đã được cấp bằng sáng chế giúp máy có thể hút một lượng lớn bụi mịn mà không cần túi lọc. Điều này cho phép toàn bộ kích thước của thùng hút được sử dụng, cộng với không tốn chi phí cho túi lọc. Công suất hút luôn ở mức cao để bạn có thể làm việc ở hiệu quả tối đa mà không bị gián đoạn - cho cả việc hút bụi trực tiếp trên dụng cụ điện, cũng như loại bỏ cặn bụi.
Máy hút bụi dòng Ap của chúng tôi được thiết kế với tính năng làm sạch bộ lọc bán tự động cho lượng bụi mịn vừa và nhỏ. Tất nhiên, chúng cũng rất ưu việt trong việc xử lý bụi bẩn thô và chất lỏng - một công cụ toàn diện thực sự.
Máy hút bụi ẩm/ướt
Lượng chất lỏng lớn rất khó loại bỏ nếu không có máy hút bụi ướt. Độ ẩm làm hỏng sàn và có thể gây ra tai nạn do trượt ngã. Những thách thức này rất thú vị khi được xử lý với máy hút bụi ướt của chúng tôi. Cho dù bạn đang sử dụng chúng để làm sạch sâu sàn nhà hoặc loại bỏ chất lỏng bị đổ, tất cả các máy hút bụi khô và ướt của chúng tôi đều loại bỏ lượng chất lỏng từ nhỏ đến lớn một cách nhanh chóng và đáng tin cậy. Nếu bạn cần một máy chủ yếu để hút ướt, máy hút bụi tiêu chuẩn của chúng tôi là lựa chọn phù hợp cho bạn.
Máy hút bụi an toàn: hút dễ dàng các loại bụi nguy hiểm
Máy hút bụi an toàn giúp bạn yên tâm. Sử dụng chúng để hút bụi bẩn nguy hiểm một cách dễ dàng - và theo đúng cách. Nếu bạn làm việc trong môi trường có thể hít phải nhiều bụi, có liên quan đến vật liệu gây ung thư hoặc thậm chí đã tiếp xúc với amiăng, thì máy hút bụi an toàn Kärcher là cứu cánh của bạn, cho phép bạn làm việc một cách yên tâm và lành mạnh. Bộ lọc có nếp gấp phẳng đã được chứng nhận của loại bụi H giữ cho các chất ở lại bên trong máy hút bụi. Hệ thống bộ lọc Tact đã được cấp bằng sáng chế cho phép bạn hút bụi trong thời gian dài với lực hút mạnh mẽ. Khi bạn có thể hút sạch các chất độc hại một cách dễ dàng và an toàn, bạn có thể tập trung vào công việc quan trọng của mình.
Máy hút bụi khô ướt Kärcher hoạt động như thế nào?
Để đáp ứng những nhu cầu khó khăn mà người dùng yêu cầu trên các công trường xây dựng, trong xưởng hoặc tác vụ công nghiệp, máy hút bụi khô và ướt Kärcher cung cấp các nguyên tắc chức năng khác nhau tùy thuộc vào loại bụi bẩn.
Cần phân biệt giữa ô nhiễm khô và ô nhiễm ướt, trong đó thành phần cụ thể của chất bẩn đóng một vai trò quan trọng. Nó là hạt thô hay bụi bẩn? Chất nhiễm bẩn có độ nhớt thấp hay cao? Luôn có một chiếc máy hút bụi khô và ướt Kärcher phù hợp với bụi bẩn ở mọi trạng thái, từ rắn đến lỏng.
Cách hoạt động với bụi ẩm/ướt
Chất lỏng được đưa vào thùng chứa thông qua một ống hút nhờ áp sức âm được tạo ra trong thùng chứa bởi quạt hút bypass. Để ngăn chất lỏng tiếp cận quạt trong trường hợp nạp quá nhiều, hệ thống phao cơ làm ngắt dòng không khí, theo đó phao chặn kênh hút hoặc bộ ngắt tự động điện tử sẽ tắt máy hút bụi.
Hệ thống phao cơ
Khi chất lỏng trong bình chứa tăng lên, hệ thống sẽ đẩy phao lên trên cho đến khi nó chặn kênh hút, ngăn chặn việc đổ đầy quá dẫn đến việc quạt hút bị ngập nước.
Hệ thống phao điện
Nếu chất lỏng trong bình chứa tiếp xúc với các điểm tiếp xúc dẫn điện, máy sẽ tắt để tránh làm đầy.
Cách hoạt động với bụi khô
Lực hút được tạo ra trong thùng chứa bằng quạt Bypass, vận chuyển bụi bên trong thùng chứa qua một ống mềm. Kết quả là, chất bẩn được tách hoặc lọc qua bộ lọc phẳng hoặc bộ lọc catridge. Theo thời gian, bụi sẽ bám vào bộ lọc, làm giảm công suất hút. Để ngăn chặn điều này, có những kiểu máy có tùy chọn làm sạch bộ lọc bán tự động hoặc hoàn toàn tự động. Trong một thời gian ngắn, một luồng không khí được tạo ra chạy qua bộ lọc từ phía sạch, làm sạch bộ lọc. Nhờ thiết kế cổng ống hút trên thùng chứa, chất bẩn được tạo ra để xoay và các hạt thô, nặng sẽ lắng trực tiếp xuống sàn thùng, giống như một lốc xoáy.
Lợi ích của làm sạch lọc bán tự động và làm sạch lọc tự động toàn phần?
Khi hút bụi mà không sử dụng túi lọc, bộ lọc phải được vệ sinh thường xuyên để giảm thiểu thất thoát lực hút. Nhiều máy hút bụi có tích hợp làm sạch bộ lọc để làm điều này một cách thuận tiện.
Ưu điểm của làm sạch lọc tự động
- Công suất hút cao ổn định
- Không cần tháo bộ lọc
- Không tiếp xúc với bụi bẩn
- Không hít phải bụi bẩn trong quá trình làm sạch lọc
- Không có biến dạng cơ học, ví dụ: việc loại bỏ bụi bẩn
- Tiết kiệm thời gian
- Giảm thiểu việc vận hành sai
- Tiết kiệm chi phí vì không dùng túi lọc
- Tận dụng toàn bộ thể tích thùng chứa (ngược lại sử dụng với túi lọc)
- Điều này có nghĩa là thùng chứa không cần phải được làm rỗng thường xuyên
AP
Dùng cho nhiều mục đích
Với làm sạch bộ lọc Ap bán tự động, người dùng có thể tự xác định khoảng thời gian làm sạch. Để làm như vậy, hãy nhấn nút ba lần liên tiếp khi máy được bật - tốt nhất là khi đóng cổng ống hút (làm sạch nguồn).
Làm sạch lọc Tact cho bụi cấp độ L
Kích hoạt Công nghệ làm sạch không khí
Trên các máy ở cấp độ bụi L, khoảng thời gian để làm sạch bộ lọc tự động có thể được thiết lập theo hai giai đoạn. Ở cài đặt MIN (3), quá trình làm sạch diễn ra sau mỗi 60 giây. Ở cài đặt MAX (2), quá trình làm sạch diễn ra sau mỗi 15 giây. Khi hút bụi chất lỏng hoặc làm việc với túi lọc, chức năng Tact vẫn tắt (1).
Làm sạch lọc Tact cho bụi cấp độ M/H
Kích hoạt Công nghệ làm sạch không khí
Với việc làm sạch bộ lọc tự động, máy sẽ tự chọn khoảng thời gian làm sạch bộ lọc hoàn hảo trên các máy ở cấp độ bụi M và H. Phép đo chênh lệch áp suất điện tử quyết định việc làm sạch có diễn ra sau mỗi 7, 15 hoặc 60 giây hay không.
An toàn là chuyên môn của Tact
Chúng tôi muốn cố gắng hết sức để bảo vệ công nhân trong ngành xây dựng khỏi sự nguy hiểm của bụi mịn. Vì vậy, chúng tôi đã phát triển một loạt máy hút bụi để loại bỏ bụi bẩn ướt và khô - với tùy chọn hút trực tiếp tại nguồn bụi nhờ chip và hút bụi. Chúng tôi đã tiến thêm một bước nữa với thế hệ máy hút bụi khô và ướt mới nhất của mình ở cấp độ Tact H và M.
Vậy "Tact" là gì? Công nghệ kích hoạt làm sạch không khí
Nhờ một loạt các chức năng như hệ thống làm sạch bộ lọc tự động được điều khiển bằng cảm biến (Tact) mới của chúng tôi, máy hút bụi Kärcher Công nghiệp và máy hút bụi khô phát hiện khi nào bộ lọc xếp nếp phẳng cần làm sạch - sau đó chúng nhanh chóng đảo ngược dòng khí và thổi không khí qua Bộ lọc. Nhờ đó, người dùng có thể làm việc mà không sợ máy mất sức hút và bị gián đoạn công việc. Hệ thống mang tính cách mạng này dẫn đến lượng bụi chưa từng có trước đây có thể được hút bụi mà không cần vệ sinh bộ lọc thủ công, cũng như giảm tiếng ồn đáng kể nếu chỉ có một lượng nhỏ bụi.
Nhờ khả năng làm sạch bộ lọc hiệu quả cao này, máy hút bụi Tact mạnh mẽ hoàn hảo cho cả bụi thông thường và bụi nguy hiểm. Các bộ lọc có tuổi thọ sử dụng cực cao - chúng chỉ cần thay sau khi hút sạch 180 kg bụi mịn (bụi khoáng loại A). Do đó, bạn có thể tận hưởng thời gian làm việc không bị gián đoạn lâu hơn với công suất hút ổn định cũng như khả năng chống bụi mịn tốt hơn.
Tổng quan về các tính năng
- Công tắc xoay trung tâm để cài đặt và điều chỉnh việc làm sạch bộ lọc phù hợp với nhu cầu của bạn
- Kết nối ống hút vào đầu máy để tăng khối lượng tịnh và dễ dàng làm rỗng
- Thùng chứa chắc chắn với cản và tay cầm cho tuổi thọ lâu bền và xử lý thuận tiện
- Giá đựng và giải pháp cố định cho hộp dụng cụ
- Lưu trữ cố định riêng biệt cho ống mềm và dây điện nguồn
- Bảo quản đầu hút khe và khớp nối với công cụ điện ở bên cạnh để tăng độ an toàn chống thất lạc
- Bánh xe kim loại lớn và chắc chắn cho khả năng di chuyển tối ưu, ngay cả khi sử dụng ở địa hình công trường khó khăn
Tổng quan về các tính năng của phụ kiện
- Khớp nối với công cụ điện với bộ điều chỉnh lưu lượng không khí và bộ phận gắn cao su để tương thích tối ưu với dụng cụ điện
- Đầu hút sàn rộng với các nút thay đổi nhanh chóng cho các ứng dụng ướt và khô
- Tay cầm uốn cong công thái học được làm từ thành phần mềm giúp làm việc thoải mái
- Cải thiện hệ thống vòng siết giúp dễ dàng thay đổi, ví dụ: từ tay cầm đến khớp nối công cụ điện
- Khớp nối nhanh chống bụi để ngắt kết nối ống hút dễ dàng khỏi máy
Máy hút bụi khô và ướt công nghiệp: các cấp độ bụi
Cấp độ L, M và H là gì?
Bụi là một hỗn hợp phức tạp của không khí và các hạt rắn có hình dạng và kích thước khác nhau. Thành phần hóa học và đặc điểm vật lý cũng có thể thay đổi đáng kể. Bụi được phân loại thành các cấp độ L, M hoặc H bằng cách sử dụng các biến này tùy thuộc vào mức độ nguy hiểm. Các loại sợi, chẳng hạn như sợi amiăng và sợi khoáng đặc biệt nguy hiểm (khi <5 µm), cũng có thể xâm nhập sâu vào đường hô hấp. Do đó, việc xác định chính xác các lớp bụi riêng lẻ là rất quan trọng để có thể chọn đúng máy hút bụi khi mức độ nguy hiểm đã được đánh giá.