Hệ thống hút an toàn

Cách hoạt động với bụi khô

Lực hút được tạo ra trong thùng chứa bằng quạt Bypass, vận chuyển bụi bên trong thùng chứa qua một ống mềm. Kết quả là, chất bẩn được tách hoặc lọc qua bộ lọc phẳng hoặc bộ lọc catridge. Theo thời gian, bụi sẽ bám vào bộ lọc, làm giảm công suất hút.

Để ngăn chặn điều này, có những kiểu máy có tùy chọn làm sạch bộ lọc bán tự động hoặc hoàn toàn tự động. Trong một thời gian ngắn, một luồng không khí được tạo ra chạy qua bộ lọc từ phía sạch, làm sạch bộ lọc.

Nhờ thiết kế cổng ống hút trên thùng chứa, chất bẩn được tạo ra để xoay và các hạt thô, nặng sẽ lắng trực tiếp xuống sàn thùng, giống như một lốc xoáy.