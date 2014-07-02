Loại tiêu chuẩn

Máy hút bụi loại tiêu chuẩn được thiết kế đặc biệt để hút các loại bụi bẩn thô to và khối lượng lớn chất bẩn lỏng. Máy cực kỳ mạnh mẽ, bền và dễ dàng sử dụng, được ưa chuộng bởi những nhà cung cấp dịch vụ vệ sinh hợp đồng khi khối lượng công việc phải thực hiện hàng ngày.