Loại tiêu chuẩn
Máy hút bụi loại tiêu chuẩn được thiết kế đặc biệt để hút các loại bụi bẩn thô to và khối lượng lớn chất bẩn lỏng. Máy cực kỳ mạnh mẽ, bền và dễ dàng sử dụng, được ưa chuộng bởi những nhà cung cấp dịch vụ vệ sinh hợp đồng khi khối lượng công việc phải thực hiện hàng ngày.
Máy hút bụi khô và ướt công nghiệp Kärcher: thiết kế cho người dùng chuyên nghiệp, thương mại
- Máy hút bụi NT Tact đã được phát triển cho các ứng dụng khắt khe nhất trong ngành công nghiệp và thương mại, giúp công việc hàng ngày của bạn trở nên dễ dàng hơn với công suất tối đa. Hệ thống lọc tự làm sạch cho máy hút công nghiệp cung cấp lực hút mạnh, ngay cả đối với lượng lớn bụi mịn.
- Máy hút bụi thương mại hạng Ap là loại máy hút toàn diện, giúp loại bỏ bụi bẩn, dù là khô, ẩm hay ướt. Ví dụ, chúng rất lý tưởng cho tất cả các công việc làm sạch trong ngành công nghiệp xe hơi.
- Độ bền và tính thân thiện với người dùng được đánh giá cao cho dòng tiêu chuẩn mạnh mẽ. Các loại máy tiêu chuẩn hầu hết được sử dụng để hút chất lỏng trong quá trình vệ sinh tòa nhà, cũng như trong các khách sạn và nhà hàng.
- Máy hút bụi đặc biệt của chúng tôi cung cấp các giải pháp phù hợp cho các ứng dụng cụ thể, chẳng hạn như máy hút bụi có bơm xử lý tích hợp cho đội cứu hỏa và các công ty xây dựng, cũng như máy hút bụi dùng cho các tiệm bánh.
- Máy hút bụi an toàn đảm bảo rằng sức khỏe được bảo vệ ở bất cứ nơi nào người dùng tiếp xúc với bụi ở cấp độ bụi M, hoặc bụi nguy hiểm thuộc cấp độ bụi H. Hơn nữa, dải sản phẩm của chúng tôi bao gồm máy hút bụi NT chống nổ cho Zone 22.