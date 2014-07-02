Máy hút bụi khô và ướt loại AP

Với làm sạch bộ lọc Ap bán tự động, người dùng có thể tự xác định khoảng thời gian làm sạch. Để làm như vậy, hãy nhấn nút ba lần liên tiếp khi máy được bật - tốt nhất là khi đóng cổng ống hút (làm sạch nguồn).

Khi hút bụi mà không sử dụng túi lọc, bộ lọc phải được vệ sinh thường xuyên để giảm thiểu thất thoát lực hút. Nhiều máy hút bụi có tích hợp làm sạch bộ lọc để làm điều này một cách thuận tiện.