Giống như tất cả các sản phẩm của Kärcher, máy hút bụi VC 3 Plus với công nghệ đa lốc xoáy Multi - cyclone có chức năng vượt trội. Với thiết kế hiện đại và kích thước dễ sử dụng, VC 3 Plus hoàn toàn phù hợp với các gia đình Châu Á. Thuận tiện, phù hợp cho cả người trẻ và người lớn tuổi. Máy hút bụi có hiệu quả cao, cung cấp công suất hút ổn định mà không bị giảm lực hút và nhờ khoang chứa bụi có thể được làm sạch bằng nước giúp bạn tiết kiệm rất nhiều chi phí mà lẽ ra bạn phải chi cho túi lọc thay thế. Khoang chứa bụi trong suốt cho phép bạn quan sát được bụi bẩn đã được hút vào và do đó cũng có thể nhìn thấy hiệu quả làm sạch mạnh mẽ của máy. Bộ lọc HEPA 12 với lượng bụi phát thải ra tối thiểu nhất đảm bảo không khí sạch tối đa – cực kì phù hợp cho những người bị dị ứng. Hơn nữa, VC 3 Plus đặc biệt với lực hút êm ái, thân thiện với nhiều gia đình. Máy hút bụi VC 3 Plus nhà Kärcher sẽ làm sạch sàn và thảm một cách kỹ lưỡng cũng như các khoảng trống, góc, ngóc ngách và các khu vực khó tiếp cận khác.