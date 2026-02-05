Máy hút bụi gia đình VC 3 Plus
Máy hút bụi VC 3 plus với công nghệ đa lốc xoáy Multi-cyclone, mang lại hiệu quả làm sạch cao, giúp người dùng tiết kiệm chi phí vận hành do không sử dụng túi bụi và khoang chứa bụi có thể được làm sạch bằng nước.
Giống như tất cả các sản phẩm của Kärcher, máy hút bụi VC 3 Plus với công nghệ đa lốc xoáy Multi - cyclone có chức năng vượt trội. Với thiết kế hiện đại và kích thước dễ sử dụng, VC 3 Plus hoàn toàn phù hợp với các gia đình Châu Á. Thuận tiện, phù hợp cho cả người trẻ và người lớn tuổi. Máy hút bụi có hiệu quả cao, cung cấp công suất hút ổn định mà không bị giảm lực hút và nhờ khoang chứa bụi có thể được làm sạch bằng nước giúp bạn tiết kiệm rất nhiều chi phí mà lẽ ra bạn phải chi cho túi lọc thay thế. Khoang chứa bụi trong suốt cho phép bạn quan sát được bụi bẩn đã được hút vào và do đó cũng có thể nhìn thấy hiệu quả làm sạch mạnh mẽ của máy. Bộ lọc HEPA 12 với lượng bụi phát thải ra tối thiểu nhất đảm bảo không khí sạch tối đa – cực kì phù hợp cho những người bị dị ứng. Hơn nữa, VC 3 Plus đặc biệt với lực hút êm ái, thân thiện với nhiều gia đình. Máy hút bụi VC 3 Plus nhà Kärcher sẽ làm sạch sàn và thảm một cách kỹ lưỡng cũng như các khoảng trống, góc, ngóc ngách và các khu vực khó tiếp cận khác.
Tính năng và ưu điểm
Công nghệ đa lốc xoáyLực hút luôn được bảo toàn Tiết kiệm tiền vì không cần mua túi lọc bụi khi sử dụng Khoang chứa bụi có thể dễ dàng rửa sạch bằng nước
Lọc bụi HEPA 12Lọc 99.5% bụi bẩn Bảo vệ sức khỏe Cải thiện môi trường sống trong gia đình
Độ ồn thấpKhông ảnh hưởng đến môi trường sinh hoạt chung. Tiện dụng
Thông số kỹ thuật
|Công suất (W)
|1100
|Bán kính vận hành (m)
|7,5
|Dung tích thùng chứa chất thải (l)
|0,9
|Độ ồn (dB(A))
|78
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|4,46
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|7,6
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|388 x 269 x 334
Scope of supply
- Chiều dài ống hút bụi: 1.5 m
- Thanh nối dài: Kim loại
- Bộ lọc HEPA: Bộ lọc HEPA 12 (EN1822:1998)
- Bàn lau sàn
- Đầu hút khe
- Đầu hút bàn chải
Thiết bị
- Bộ kẹp mềm trên tay cầm
- Vị trí lưu trữ phụ kiện
- Thu dây tự động
Videos
Khu vực ứng dụng
- Sàn nhà
- Sàn thảm
- Các khu vực khó làm sạch (góc cạnh, khe nứt,…)