Trọng lượng nhẹ với hiệu suất làm sạch mạnh mẽ: Máy hút bụi không dây VCS 3 không dùng túi bụi với thiết kế hiện đại, phù hợp với mọi không gian trong gia đình. Công suất hút cao 20 kPa, với động cơ không chổi than hiệu suất cao 300W. Công nghệ đa lốc xoáy loại bỏ bụi khỏi luồng không khí mà không làm giảm lực hút. Phụ kiện đầu hút đi kèm đa dạng - giúp tối ưu và thuận tiện hơn khi hút bụi. Việc hút bụi dưới đồ nội thất được thực hiện dễ dàng với đầu hút sàn phẳng, đi kèm đèn LED trên đầu hút, giúp cải thiện khả năng phát hiện bụi bẩn và chức năng làm sạch bằng 1 cú nhấp chuột trên hộp chứa bụi.