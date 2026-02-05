Máy hút bụi cầm tay VCS 3 Cordless
Hiệu suất làm sạch vượt trội với kiểu dáng hiện đại: Máy hút bụi không dây VCS 3 nhẹ và nhỏ gọn là một thiết bị hiện đại, tiện lợi để hút bụi quanh ngôi nhà bạn.
Trọng lượng nhẹ với hiệu suất làm sạch mạnh mẽ: Máy hút bụi không dây VCS 3 không dùng túi bụi với thiết kế hiện đại, phù hợp với mọi không gian trong gia đình. Công suất hút cao 20 kPa, với động cơ không chổi than hiệu suất cao 300W. Công nghệ đa lốc xoáy loại bỏ bụi khỏi luồng không khí mà không làm giảm lực hút. Phụ kiện đầu hút đi kèm đa dạng - giúp tối ưu và thuận tiện hơn khi hút bụi. Việc hút bụi dưới đồ nội thất được thực hiện dễ dàng với đầu hút sàn phẳng, đi kèm đèn LED trên đầu hút, giúp cải thiện khả năng phát hiện bụi bẩn và chức năng làm sạch bằng 1 cú nhấp chuột trên hộp chứa bụi.
Tính năng và ưu điểm
Siêu nhẹ, kiểu dáng đẹp và nhỏ gọnChỉ nặng 1kg nên rất dễ dàng di chuyển Dễ dàng vận hành và vệ sinh
Công nghệ đa lốc xoáySử dụng công nghệ đa lốc xoáy mới nhất cho lực hút cao liên tục, ngay cả khi sử dụng trong thời gian dài.
Đèn LEDTích hợp đèn LED giúp phát hiện bụi dễ dàng hơn.
Làm sạch dưới đồ nội thất một cách dễ dàng
- Đầu hút sàn dễ dàng di chuyển vào các gầm thấp bên dưới đồ nội thất.
Động cơ không chổi than mạnh mẽ
- Pin 18 V và động cơ không chổi than mạnh mẽ với lực hút 20 kPa – lý tưởng cho công việc vệ sinh hàng ngày trong nhà hoặc trong ô tô.
Ba chế độ hút linh hoạt
- Chế độ tiêu chuẩn cho việc vệ sinh hàng ngày trong ngôi nhà của bạn
- Chế độ tăng cường cho các ứng dụng đòi hỏi khắt khe, chẳng hạn như làm sạch từng chỗ vết bẩn nặng.
- Chế độ tiết kiệm pin có thời gian chạy tối đa 40 phút đối với các ứng dụng đơn giản, chẳng hạn như hút bụi và làm sạch chất bẩn khỏi sàn cứng.
Dễ sử dụng
- Việc điều chỉnh lực hút phù hợp với công việc làm sạch diễn ra nhanh chóng và dễ dàng.
- Làm sạch hộp chứa chất thải thật dễ dàng chỉ bằng một nút nhấn.
Cực kỳ linh hoạt
- Để làm sạch tất cả các loại sàn cứng, thảm, đồ nội thất và xe cộ.
- Đa dạng phụ kiện cho nhiều ứng dụng và mọi yêu cầu làm sạch.
Trạm lưu trữ
- Lưu trữ máy hút bụi và các phụ kiện một cách tiện lợi
Thông số kỹ thuật
|Độ ồn (dB(A))
|<= 79
|Loại pin
|Pin Lithium-ion
|Điện áp (V)
|18
|Thời gian hoạt động mỗi lần sạc pin (min)
|40
|Thời gian sạc pin bằng sạc nhanh 80%/100% (h)
|3,5
|Nguồn cung cấp cho bộ sạc pin (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|1,803
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|5,047
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|236 x 259 x 1100
Scope of supply
- Pin: Ắc quy 18V/2.5Ah (1 chiếc)
- Bộ lọc HEPA: Bộ lọc HEPA 12 (EN1822:1998)
- Đầu hút khe
Thiết bị
- Bộ sạc: Bộ sạc tiêu chuẩn nguồn pin 18 V (1 chiếc.)
- Bộ kẹp mềm trên tay cầm
- Hệ thống lọc không túi
- Kiểm soát công suất: với 3 mức công suất
Videos
Khu vực ứng dụng
- Sàn nhà
- Các khu vực khó làm sạch (góc cạnh, khe nứt,…)
- Bọc ghế