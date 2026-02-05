Máy hút bụi cầm tay dùng pin sạc VC 4s gây ấn tượng với thiết kế thông minh. Với thiết kế cầm tay mỏng nhẹ, máy có thể được sử dụng ở mọi nơi và cực kỳ linh hoạt. Nhờ thiết kế công tắc và tay cầm đôi, chiếc máy hút bụi thẳng đứng cổ điển này có thể biến thành một chiếc máy hút bụi cầm tay nhỏ gọn chỉ trong vài giây. Động cơ tốc độ cao và hệ thống làm sạch đa lốc với bộ lọc HEPA 12 cho công suất hút liên tục 15.000 Pa và đầu hút sàn có động cơ lớn đảm bảo kết quả làm sạch phi thường. Thời gian hoạt động tối đa lên đến 60p - ở chế độ tiết kiệm pin và sử dụng đầu hút phụ. Sau khi hút bụi, bạn có thể dễ dàng làm sạch cũng như sạc pin cho máy trong trạm lưu trữ tự đứng mà không cần phải khoan và gắn trạm sạc trên tường. Máy đi kèm 1 đầu hút ghế sofa, nệm...và 1 đầu hút khe. Sản xuất tại Trung Quốc. Các lưu ý khi sử dụng máy: -Không dùng máy để hút nước -Vệ sinh máy và lọc sau mỗi lần sử dụng. -Các phụ kiện khi tháo lắp nên cẩn thận tránh gẫy các ngàm giữ. -Cáp kết nối khi sạc phải gắn đúng chiều và chắc chắn. -Thời gian sạc phải đủ theo như trong hướng dẫn của máy. -Nên sạc đầy Pin rồi sử dụng và sạc lại khi máy báo hết Pin. Không nên sạc nhồi ảnh hưởng tới tuổi thọ Pin.