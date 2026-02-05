Máy hút bụi cầm tay VC 4s
Máy hút bụi cầm tay dùng pin sạc VC 4s với tính năng linh hoạt và thời gian hoạt động tối đa lên đến 60p giúp đảm bảo hiệu suất làm sạch tối ưu cho gia đình.
Máy hút bụi cầm tay dùng pin sạc VC 4s gây ấn tượng với thiết kế thông minh. Với thiết kế cầm tay mỏng nhẹ, máy có thể được sử dụng ở mọi nơi và cực kỳ linh hoạt. Nhờ thiết kế công tắc và tay cầm đôi, chiếc máy hút bụi thẳng đứng cổ điển này có thể biến thành một chiếc máy hút bụi cầm tay nhỏ gọn chỉ trong vài giây. Động cơ tốc độ cao và hệ thống làm sạch đa lốc với bộ lọc HEPA 12 cho công suất hút liên tục 15.000 Pa và đầu hút sàn có động cơ lớn đảm bảo kết quả làm sạch phi thường. Thời gian hoạt động tối đa lên đến 60p - ở chế độ tiết kiệm pin và sử dụng đầu hút phụ. Sau khi hút bụi, bạn có thể dễ dàng làm sạch cũng như sạc pin cho máy trong trạm lưu trữ tự đứng mà không cần phải khoan và gắn trạm sạc trên tường. Máy đi kèm 1 đầu hút ghế sofa, nệm...và 1 đầu hút khe. Sản xuất tại Trung Quốc. Các lưu ý khi sử dụng máy: -Không dùng máy để hút nước -Vệ sinh máy và lọc sau mỗi lần sử dụng. -Các phụ kiện khi tháo lắp nên cẩn thận tránh gẫy các ngàm giữ. -Cáp kết nối khi sạc phải gắn đúng chiều và chắc chắn. -Thời gian sạc phải đủ theo như trong hướng dẫn của máy. -Nên sạc đầy Pin rồi sử dụng và sạc lại khi máy báo hết Pin. Không nên sạc nhồi ảnh hưởng tới tuổi thọ Pin.
Tính năng và ưu điểm
Dễ sử dụngThiết kế thông minh và phân bổ trọng lượng lý tưởng để làm sạch dễ dàng. Công tắc và thiết kế tay cầm đôi để có thể sử dụng tốt nhất - dù là để hút bụi cầm tay hay hút bụi sàn. Đầu hút sàn với bản lề xoay 180 ° dễ dàng di chuyển xung quanh đồ đạc.
Công suất hút vượt trộiVới động cơ tốc độ cao và đầu hút sàn có động cơ lớn. Hệ thống làm sạch đa lốc xoáy với bộ lọc HEPA 12 cho công suất hút liên tục. Thời gian hoạt động lên đến 60 phút ở chế độ tiết kiệm pin và sử dụng đầu hút phụ.
Cực kỳ linh hoạtThiết bị 2 trong 1 cho các công việc làm sạch đa dạng trên mọi loại sàn và đồ nội thất, cũng như nội thất ô tô. Toàn diện các phụ kiện tiêu chuẩn và đặc biệt cho mọi nhu cầu làm sạch xung quanh nhà.
Trạm sạc và lưu trữ 2 trong 1
- Trạm sạc đứng giúp loại bỏ việc phải gắn trạm sạc lên tường.
- Máy hút bụi và các phụ kiện có thể được lưu trữ cùng nhau.
Thông số kỹ thuật
|Thiết bị chạy bằng pin
|Loại máy hút bụi
|Máy hút bụi, không túi
|Độ ồn (dB(A))
|79
|Điện áp pin (V)
|18
|Chế độ tiết kiệm pin (min)
|Tối đa 60
|Chế độ tốc độ tối đa (min)
|Tối đa 12
|Loại pin
|Pin Lithium-ion
|Thời gian sạc pin bằng sạc nhanh 80%/100% (h)
|3,5
|Nguồn cung cấp cho bộ sạc pin (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|1,3
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|5,1
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|255 x 150 x 1060
Scope of supply
- Bộ lọc HEPA: Bộ lọc HEPA 12 (EN1822:1998)
- Đầu hút bàn chải
- Đầu hút khe
Thiết bị
- Kiểm soát công suất: với 3 mức công suất
- Bộ kẹp mềm trên tay cầm
Khu vực ứng dụng
- Sàn nhà
- Gạch ốp tường