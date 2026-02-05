Dễ sử dụng & độ ồn thấp, máy hút bụi VC 2 là thiết bị lý tưởng cho các căn hộ chung cư. Máy có hệ thống túi lọc bụi được thiết kế thân thiện với người dùng: túi sau khi chứa đầy bụi có thể dễ dàng được tháo bỏ mà không cần phải tiếp xúc trực tiếp với bụi bẩn. Phụ kiện được bảo quản ngay trên thân máy giúp tránh thất lạc và giữ cho công việc làm sạch luôn tiện lợi. Bộ lọc khí thải HEPA 12 được thiết kế chống phát thải bụi tối thiểu nhằm đảm bảo không khí luôn trong lành - lý tưởng cho những người có tiền sử dị ứng. Máy hút bụi VC 2 không chỉ làm sạch hiệu quả sàn nhà và thảm mà còn hút bụi hiệu quả ở các góc, cạnh và các nơi khó với tới khác. Sản xuất tại Trung Quốc. Các lưu ý khi sử dụng máy: -Máy dùng để hút bụi khô không được hút nước. -Máy khi sử dụng phải có túi đựng bụi và lọc bụi bên trong. -Khi kéo sợi dây điện của máy thì nên kéo từ từ và kéo tối đa tới vết băng keo màu vàng vì đây là điểm giới hạn. Nếu kéo dài thêm có thể gây kẹt dây. -Khi thu dây lại thì nên 1 tay nhấn nút 1 tay cầm sợi dây rồi thu từ từ theo quán tính của cuộn quay bên trong. -Các phụ kiện kết nối với máy thường là có ngàm giữ khi tháo lắp nên thao tác cẩn thận.