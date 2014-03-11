DÒNG SẢN PHẨM HOME LINE

Tận hưởng cuộc sống trong ngôi nhà thân yêu

Cuộc sống hàng ngày đôi khi vô cùng bận rộn. Cho dù là đang độc thân hay sống cùng gia đình, chúng ta đều muốn tận hưởng cuộc sống và có nhiều thời gian vui chơi hay thư giãn, tuy nhiên vẫn duy trì được các tiêu chuẩn cao về sự vệ sinh và sạch sẽ, chính vì vậy nhu cầu về giải pháp làm sạch mọi thứ trong gia đình một cách nhanh chóng và hiệu quả là hoàn toàn hợp lý.

Với hơn 75 năm kinh nghiệm và chuyên môn cao trong lĩnh vực làm sạch, chúng tôi đã không chỉ phát triển các thiết bị chuyên làm sạch nhà và sân vườn với màu "VÀNG" đặc trưng Kärcher mà còn cung cấp các thiết bị đáp ứng công việc làm sạch hàng ngày bên trong ngôi nhà của bạn, được gọi là dòng sản phẩm "HOMELINE". Với thiết kế tinh tế và ứng dụng thông minh, các thiết bị thuộc dòng sản phẩm HOMELINE sẽ mang lại hiệu quả làm sạch trong nháy mắt.