DÒNG SẢN PHẨM HOME LINE
Khám phá sự khác biệt Karcher tạo ra trong ngôi nhà của bạn. Kärcher cung cấp một loạt các giải pháp làm sạch chuyên biệt và khép kín trong gia đình . Đầu tiên là máy phun rửa hơi nước và máy máy vệ sinh kiếng, ngoài ra còn có chổi điện không dây, máy hút bụi, máy hút phun đồng thời và máy lau chùi sàn cứng giúp đáp ứng hoàn hảo mọi nhu cầu làm sạch trong gia đình. Hãy tự mình trải nghiệm!
Tận hưởng cuộc sống trong ngôi nhà thân yêu
Cuộc sống hàng ngày đôi khi vô cùng bận rộn. Cho dù là đang độc thân hay sống cùng gia đình, chúng ta đều muốn tận hưởng cuộc sống và có nhiều thời gian vui chơi hay thư giãn, tuy nhiên vẫn duy trì được các tiêu chuẩn cao về sự vệ sinh và sạch sẽ, chính vì vậy nhu cầu về giải pháp làm sạch mọi thứ trong gia đình một cách nhanh chóng và hiệu quả là hoàn toàn hợp lý.
Với hơn 75 năm kinh nghiệm và chuyên môn cao trong lĩnh vực làm sạch, chúng tôi đã không chỉ phát triển các thiết bị chuyên làm sạch nhà và sân vườn với màu "VÀNG" đặc trưng Kärcher mà còn cung cấp các thiết bị đáp ứng công việc làm sạch hàng ngày bên trong ngôi nhà của bạn, được gọi là dòng sản phẩm "HOMELINE". Với thiết kế tinh tế và ứng dụng thông minh, các thiết bị thuộc dòng sản phẩm HOMELINE sẽ mang lại hiệu quả làm sạch trong nháy mắt.
Loạt sản phẩm độc quyền dành cho các cửa hàng điện máy
Kärcher Homeline lần đầu tiên được giới thiệu đến công chúng tại hội chợ thương mại quốc tế IFA cho thiết bị điện tử tiêu dùng tại Berlin vào tháng Chín năm 2010. Bộ sản phẩm hiệu suất cao này có mặt độc quyền ở các cửa hàng điện tử chuyên ngành và bao gồm một loạt các thiết bị làm sạch hơi nước, phun rửa , hút bụi, làm sạch sàn cứng và quét. Bộ sản phẩm bao gồm cả máy vệ sinh kiếng dùng pin - một loại sản phẩm độc quyền từ Kärcher.
Máy phun rửa bằng hơi nước
Giải pháp làm sạch đáng tin cậy với hiệu quả sâu. Máy phun rửa bằng hơi nước Karcher là sản phẩm toàn diện, giải quyết hầu hết các vấn đề về vệ trong nháy mắt.
Máy vệ sinh kiếng
Máy vệ sinh kiếng sử dụng pin sạc Kärcher - là thiết bị làm sạch kiếng và cửa sổ độc đáo và duy nhất trên toàn thế giới - đảm bảo tiện dụng, kết quả làm sạch đáng ngạc nhiên và hoàn toàn khô ráo.
Máy hút bụi với bộ lọc bằng nước
Nếu bạn yêu thích sự sạch sẽ tối đa và không khí trong phòng luôn trong lành, máy hút bụi với bộ lọc nước từ Kärcher nay có thể đáp ứng hoàn hảo yêu cầu của bạn
Máy hút bụi
Các máy hút bụi thông minh thế hệ đầu: với nhiều tính năng tiện lợi, nay công việc hút bụi sẽ trở nên nhanh chóng và dễ dàng.