Brosse pour sols poils durs
Le suceur sol large (315x89) aux poils supplémentaires pour nettoyer rapidement les grandes surfaces (sols carrelés, en pierres naturelles ou linoléum). Possibilité d'utiliser une serpillière.
Suceur sol doté d'une base de nettoyage extra large et de poils supplémentaires pour un nettoyage rapide de grandes surfaces dures telles que les revêtements de sol carrelés, en pierre naturelle, PVC ou linoléum. En présence de saletés tenaces, le sol peut être traité, au préalable, à l'aide des poils stables sans nécessiter une serpillière. Ensuite, la serpillière est mise en place pour terminer le nettoyage du sol comme d'habitude.
Fonctionnalités et avantages
Poils sur la face inférieure du suceur sol
- Détachage aisé des saletés tenaces en frottant
Base de nettoyage extra large
- Nettoyage rapide de grandes surfaces
Mécanisme innovatif de fixation du chiffon
- Fixation simple du chiffon au suceur sol.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.6
|Poids emballage inclus (kg)
|5.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|305 x 180 x 125
Zones d’application
- Sols durs