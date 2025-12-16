Brosse rotative WB 100
Brosse rotative avec articulation pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses comme la peinture, le verre ou le plastique. Articulation réglable en continu à 180° sur la poignée, pour nettoyer les endroits difficiles d’accès.
La brosse rotative avec articulation est particulièrement adaptée au nettoyage de toutes les surfaces lisses comme la peinture, le verre ou le plastique. La brosse est efficace sur toute la surface et présente de nombreuses fonctions : brosse rotative, brosse pour protection de surface, articulation réglable en continu à 180° sur la poignée pour un nettoyage facile des endroits difficiles d’accès, vitesse de rotation et dosage du détergent réglables en continu, embouts de brosse faciles à changer, joint de protection tout autour pour protéger des rayures et écrou pivotant pour une très bonne tenue sur la poignée-pistolet. En bref, la solution idéale pour les surfaces lisses. La brosse rotative convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7.
Fonctionnalités et avantages
Application du détergent
- Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.
Dosage de détergent
- Utilisation efficace du détergent
Tête de brossage rotative
- Action de nettoyage douce et efficace
Articulation variable à 180°
- Nettoyage facile dans des endroits difficilement accessibles
Bague de protection rotative
- Protège les surfaces contre les rayures
Tête de brosse souple
- Nettoyage doux mais puissant des objets sensibles
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.6
|Poids emballage inclus (kg)
|0.7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|270 x 155 x 160
Videos
Zones d’application
- Véhicules
- Jardin d'hiver
- Motos et scooters
- Portes de garage
- Stores vénitiens/volets roulants
- Écrans de séparation
- Rebords de fenêtre
- Revêtement de balcon