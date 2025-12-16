La brosse rotative avec articulation est particulièrement adaptée au nettoyage de toutes les surfaces lisses comme la peinture, le verre ou le plastique. La brosse est efficace sur toute la surface et présente de nombreuses fonctions : brosse rotative, brosse pour protection de surface, articulation réglable en continu à 180° sur la poignée pour un nettoyage facile des endroits difficiles d’accès, vitesse de rotation et dosage du détergent réglables en continu, embouts de brosse faciles à changer, joint de protection tout autour pour protéger des rayures et écrou pivotant pour une très bonne tenue sur la poignée-pistolet. En bref, la solution idéale pour les surfaces lisses. La brosse rotative convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7.