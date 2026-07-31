Coude, NT, DN 35, plastique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire
Coude en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.
Coude en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Adapté à l'utilisation avec les flexibles d'aspiration dotés d'un raccord à attache 2.0 qui sont en règle générale compatibles avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017. Côté accessoire, on trouve un raccord conique permettant de raccorder le tube d'aspiration ou les suceurs d'aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Matériau
|Plastique
|Raccord côté accessoire
|Cône
|Raccord au flexible d'aspiration¹⁾
|Attache 2.0
|Couleur
|anthracite
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|295 x 85 x 51