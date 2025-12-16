Compatible non seulement avec l'autolaveuse aspirante BR 45/22, mais aussi avec l'injecteur-extracteur DS 6 de Kärcher, le filtre EPA garantit une protection fiable de l'utilisateur contre les particules infimes en suspension, telles que les poussières ou les allergènes présents dans l'air humide condensé, en les retenant efficacement. En cas d'utilisation d'un injecteur-extracteur, il fait en outre office de filtre de protection du moteur en empêchant toute infiltration d'humidité nocive dans le moteur de l'appareil. Grâce à son bord en caoutchouc souple, le filtre se déplie facilement et peut être rincé à l'eau courante.