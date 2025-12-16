En pratique, même sur les grandes surfaces, il y a souvent une certaine étroitesse due aux espaces fortement encombrés. Dans de tels cas, notre autolaveuse BR 45/22 C Bp Pack est le choix idéal. Équipée d'une tête de brossage à rouleaux avec technologie KART (Kärcher Advanced Response Technology) orientable sur 200 degrés dans les deux sens et d'une grande largeur de travail, elle est particulièrement maniable et convient donc parfaitement aux surfaces fortement encombrées. En outre, la position transversale permanente de la brosse et du suceur par rapport au sens de la marche veille à une augmentation du rendement surfacique et un résultat de nettoyage homogène. Comparées aux batteries au plomb conventionnelles, nos batteries lithium-ion intégrées haute performance offrent une durée de vie jusqu'à 3 fois plus longue et sont absolument sans entretien. L'utilisation du mode innovant eco!efficiency leur permet encore d'augmenter nettement leur durée de vie et même de réduire le bruit de fonctionnement d'environ 40 %. Le filtre HEPA disponible en option filtre l'air évacué de l'eau sale et convient donc également pour le travail dans les domaines sensibles à l'hygiène.