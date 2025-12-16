Autolaveuse aspirante BR 45/22 C Bp
L'autolaveuse BR 45/22 C Bp Pack très maniable, fonctionnant sur batterie et complètement équipée. Avec tête de brossage articulée à rouleaux et technologie KART pour une maniabilité maximale avec un rendement surfacique élevé.
En pratique, même sur les grandes surfaces, il y a souvent une certaine étroitesse due aux espaces fortement encombrés. Dans de tels cas, notre autolaveuse BR 45/22 C Bp Pack est le choix idéal. Équipée d'une tête de brossage à rouleaux avec technologie KART (Kärcher Advanced Response Technology) orientable sur 200 degrés dans les deux sens et d'une grande largeur de travail, elle est particulièrement maniable et convient donc parfaitement aux surfaces fortement encombrées. En outre, la position transversale permanente de la brosse et du suceur par rapport au sens de la marche veille à une augmentation du rendement surfacique et un résultat de nettoyage homogène. Comparées aux batteries au plomb conventionnelles, nos batteries lithium-ion intégrées haute performance offrent une durée de vie jusqu'à 3 fois plus longue et sont absolument sans entretien. L'utilisation du mode innovant eco!efficiency leur permet encore d'augmenter nettement leur durée de vie et même de réduire le bruit de fonctionnement d'environ 40 %. Le filtre HEPA disponible en option filtre l'air évacué de l'eau sale et convient donc également pour le travail dans les domaines sensibles à l'hygiène.
Fonctionnalités et avantages
Tête de brossage orientable à +/- 200° à technologie KART
- Permet une manœuvrabilité extrême de la machine, même dans des espaces fortement meublés ou encombrés.
- Aspiration optimale et sans trace grâce au suceur solidaire de la tête de brossage.
- Nettoyage et aspiration en arrière sont possibles.
Batterie lithium-ion haute performance incluse
- Intégralement sans maintenance avec une durée de vie d'environ 3 fois plus longue que celle de batteries conventionnelles.
- Recharges intermédiaires et partielles sont possibles.
- Recharge très vite (complètement en 3h, à moitié en 1h).
Mode d'économie d'énergie eco!efficiency
- Réduit la consommation d'énergie et prolonge l’autonomie de la batterie jusqu'à 50%.
- Réduit le niveau sonore jusqu'à 40%.
- L'économie d'énergie réduit également l'empreinte CO₂ de la machine.
Design compact de l'appareil
- Nettoyage dans un angle de 90° contre les murs.
- Utilisation plus facile grâce à l'exécution de l'appareil sans éléments en saillie.
Poids très léger
- Environ 35% plus légère que les machines comparables sur le marché.
- Déplacement facile sur les escaliers et les seuils.
- Le transport est beaucoup plus facile, même en une petite voiture.
Guidon pliable
- Stockage peu encombrant.
- Aussi appropriée pour le transport en petites voitures.
Guidon réglable en hauteur
- Ajustable ergonomiquement à différents opérateurs
Chargeur puissant intégré inclus
- Batterie toujours prête à la recharge.
- Peut être entièrement rechargée en trois heures ou à moitié en une heure. Les recharges intermédiaires sont possibles à tout moment.
- Le chargeur s'éteint automatiquement. Pas de consommation d'énergie en mode de veille.
Technologie de brosses-rouleaux
- Pression d’applique élevée pour enlever la saleté tenace.
- Très bonne, même sur les revêtements de sol rugueux.
- Résultats de nettoyage très bons et uniformes.
Fonction de balayage incl.
- Balayage, nettoyage et vidange simples en une seule opération.
- Aspire les petites pierres, éclats de bois et autres petits déchets.
- Favorise l'opération optimale du suceur d'aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Traction
|Avance par la rotation des brosses
|Largeur de travail des brosses (mm)
|450
|Largeur d'aspiration (mm)
|550
|Réservoir eau propre/sale (l)
|22 / 22
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|1800
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|1260
|Type de batterie
|Li-Ion
|Batterie (V/Ah)
|25.2 / 42
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2
|Durée de charge de la batterie (h)
|max. 5
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|120 / 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|650 - 1000
|Pression de contact des brosses (g/cm²)
|100 - 150
|Largeur d'allée pour demi-tour (mm)
|1118
|Consommation d'eau (l/min)
|1
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|66.5
|Tension (V)
|25.2
|Puissance absorbée (W)
|jusqu'à 550
|Couleur
|anthracite
|Poids total autorisé (kg)
|70
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|866 x 530 x 1061
Scope of supply
- Brosse-rouleau: 1 Pièce(s)
- Batterie et chargeur intégrés
- Roues de transport
- Suceur d'aspiration, droite: 1 Pièce(s)
Équipement
- Système à deux réservoirs
- Pression de contact variable