Jeu de lingettes microfibres salle de bain
2 serpillières douces en peluche, 1 chiffon abrasif pour éliminer les résidus tenaces de calcaire et de savon; 1 chiffon à lustrer pour un résultat sans traces ni peluche.
Set de chiffons microfibre contenant deux serpillières de sol douces microfibre en peluche pour le nettoyeur vapeur dans les salles de bain. Un chiffon supplémentaire abrasif microfibre élimine les résidus tenaces de calcaire et de savon. Chiffon supplémentaire microfibre de lustrage pour les miroirs et d'autres surfaces lisses.
Fonctionnalités et avantages
Serpillière abrasive en microfibre pour le suceur à main avec des microfibres abrasives et douces
- Fibres abrasives pour une élimination optimale des dépôts calcaires
- Les microfibres douces de la serpillière absorbent la saleté de façon optimale
Microfibres de qualité
- Lavable en machine à 60 °C.
Serpillières en microfibres de qualité supérieure pour le lustrage
- Résultats de lustrage sans stries, très bonne absorption de l'eau
Serpillière douce pour le sol en microfibres de qualité supérieure
- Retrait optimal des salissures, absorption élevée des salissures; le microfibre garantit de bons résultats de nettoyage sur toutes les surfaces dures.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|400 x 110 x 6
Zones d’application
- Cabine de douche/baignoire
- Miroirs
- Lavabos
- Robinetterie
- Sols durs