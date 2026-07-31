Jeu de Powerbuses
Le jeu de Powerbuses comprend une Powerbuse avec rallonge. Idéal pour nettoyer les endroits difficiles d’accès (par ex. les coins et les jointures) sans effort et dans le respect de l’environnement.
La rallonge fournie dans le jeu de Powerbuses permet d’augmenter sensiblement la capacité de nettoyage de la buse à jet crayon. Le jet de vapeur gagne en efficacité et assure un nettoyage sans effort et dans le respect de l’environnement des endroits difficiles d’accès (par ex. les coins, les rebords et les jointures). Convient pour de nombreuses applications dans la cuisine, la salle de bain et les toilettes.
Fonctionnalités et avantages
Ouverture rétrécie pour la sortie de la vapeur
- La capacité de nettoyage du jet de vapeur est renforcée.
- L’augmentation de la capacité de nettoyage permet d’éliminer sans difficulté la saleté des jointures et des coins.
Rallonge pour la buse à jet crayon
- Permet d’atteindre sans effort les endroits difficiles d’accès.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|107 x 21 x 21
Zones d’application
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)