La rallonge fournie dans le jeu de Powerbuses permet d’augmenter sensiblement la capacité de nettoyage de la buse à jet crayon. Le jet de vapeur gagne en efficacité et assure un nettoyage sans effort et dans le respect de l’environnement des endroits difficiles d’accès (par ex. les coins, les rebords et les jointures). Convient pour de nombreuses applications dans la cuisine, la salle de bain et les toilettes.