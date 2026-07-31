Jeu de serpillère en microfibres pour le suceur de sol EasyFix
Remplacement de la serpillère sans toucher la saleté : serpillère en microfibres EasyFix de qualité. Fixation et retrait rapides et simples grâce au système de velcros sur le suceur de sol EasyFix du nettoyeur vapeur.
Le jeu de serpillères en microfibres EasyFix inclut 2 serpillères absorbantes et résistantes en microfibres de qualité pour le suceur de sol EasyFix. Pour des résultats de nettoyage sur sols durs à la fois excellents et hygiéniques. Même les coins et les rebords sont propres, sans difficulté. Le système de velcros permet de fixer rapidement et en toute simplicité la serpillère en microfibres au suceur de sol du nettoyeur vapeur : il suffit d’appuyer la serpillère sur le suceur de sol EasyFix et c’est fait ! Une fois le nettoyage terminé, la serpillère en microfibres peut être retirée du suceur de sol EasyFix sans toucher la saleté : il suffit pour cela de tirer sur le pied fixé à la serpillère et d’enlever le suceur de sol en le dirigeant vers le haut.
Fonctionnalités et avantages
Microfibres de qualité
- Solution de nettoyage optimale et bonne adhérence des saletés pour un nettoyage en profondeur de toutes les surfaces dures.
- Lavage en machine jusqu'à 60 °C. Sans assouplissant.
Fixation facile par velcros
- Une simple pression suffit à fixer la serpillère au suceur.
- La serpillère reste en place pendant le nettoyage.
Serpillère munie d'une languette
- Changement de lingette sans contact avec la saleté : poser simplement le pied sur la languette et tirer le suceur vers le haut.
La serpillère recouvre parfaitement le suceur de sol
- Pour un nettoyage sans effort des coins, des rebords et autres endroits difficiles d'accès.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|345 x 112 x 18
Zones d’application
- Sols durs
- Carrelages