Kit de filtration HEPA CVH
Notre filtre HEPA élimine de manière fiable 99,5 % des particules fines, des spores fongiques, des bactéries et des allergènes tels que les déjections d'acariens ou le pollen, contenus dans l’air rejeté (EN 1822:1998).
Si vous voulez pouvoir respirer à fond après avoir aspiré la maison, misez sur notre aspirateur à main fonctionnant sur batterie CVH 2 et sur le filtre HEPA correspondant (EN 1822:1998). Ce dernier élimine de manière sûre et fiable jusqu'à 99,5 % des particules, même les plus fines de seulement 0,3 µm, des spores fongiques et des bactéries ou des allergènes, tels que les déjections d'acariens ou le pollen, contenus dans l'air ambiant aspiré. Pour un résultat optimal, nettoyer le filtre toutes les 2 semaines et le remplacer tous les 6 mois.
Fonctionnalités et avantages
Élimine les particules, les spores fongiques, les bactéries et les allergènes tels que les déjections d'acariens et le pollen
Facile et rapide à remplacer
Longue durée de vie grâce à un brossage régulier
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|2
|Couleur
|Blanc
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|104 x 52 x 45
Zones d’application
- Espaces intérieurs