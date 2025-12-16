Des performances remarquables : l’aspirateur à main CVH 2 fonctionnant sur batterie permet le nettoyage facile, efficace et sans effort des saletés comme les miettes, la poussière et les cheveux sur les meubles, au sol ou encore dans la voiture. Grâce à son design compact et léger, cet aspirateur poussières est également simple à utiliser et à ranger. Pour assurer la propreté de l’air rejeté, il est équipé d’un double système de filtration lavable, composé d’un tamis fin en acier pour les gros déchets et les cheveux ainsi que d’un filtre HEPA (EN 1822:1998) installé en aval.