Le jeu de lingettes de sol EasyFix inclut 2 lingettes de sol très absorbantes et résistantes en fibres ultra fines haut de gamme destinées au suceur pour sol EasyFix. Le tissu textile à texture bouclée spéciale assure un ramassage particulièrement efficace des saletés. La grande perméabilité à la vapeur permet d'excellents résultats de nettoyage hygiéniques : même les coins et les bords sont nettoyés en un clin d'œil. Grâce au système de bandes autoagrippantes, les lingettes de sol se fixent facilement et rapidement au suceur pour sol du nettoyeur vapeur : il suffit de les presser contre le suceur pour sol EasyFix et voilà ! Pendant le travail, la lingette reste bien en position et ne risque pas de glisser. Une fois le nettoyage terminé, la lingette utilisée peut être retirée du suceur pour sol EasyFix sans contact avec la saleté : à cet effet, il suffit de poser le pied sur le rabat fixé à la lingette et de tirer le suceur pour sol vers le haut.