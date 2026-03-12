Lance Vario Power VP 120, pour K 2
Lance Vario Power : lance avec régulation en continu de la pression, du jet basse pression pour le détergent au jet haute pression.
Lance Vario Power : lance avec régulation en continu de la pression, du jet basse pression pour le détergent au jet haute pression. Idéal pour le nettoyage des petites surfaces à l'entour de la maison ou dans le jardin. La lance convient au nettoyage des murs, allées, grilles ou voitures. Elle est compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher Home & Garden de la série K2.
Fonctionnalités et avantages
Ajustement continue
- La pression peut être ajustée à la tâche de nettoyage
Pression basse - jet de détergent
- Réglage en continu de la pression – du jet à basse pression pour l'application des détergents ou jet à haute pression
Economie de temps
- Pas besoin de changer de lance
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|445 x 42 x 42
Zones d’application
- Véhicules
- Motos et scooters
- Façades
- Murs de jardin et de pierre
- Chemins
- Clôtures
- Surfaces dans la maison et le jardin