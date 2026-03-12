Lance Vario Power VP 120, pour K 2

Lance Vario Power : lance avec régulation en continu de la pression, du jet basse pression pour le détergent au jet haute pression. Idéal pour le nettoyage des petites surfaces à l'entour de la maison ou dans le jardin. La lance convient au nettoyage des murs, allées, grilles ou voitures. Elle est compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher Home & Garden de la série K2.

Fonctionnalités et avantages
Ajustement continue
  • La pression peut être ajustée à la tâche de nettoyage
Pression basse - jet de détergent
  • Réglage en continu de la pression – du jet à basse pression pour l'application des détergents ou jet à haute pression
Economie de temps
  • Pas besoin de changer de lance
Spécifications

Données techniques

Couleur noir
Poids (kg) 0.1
Poids emballage inclus (kg) 0.2
Dimensions (L × l × h) (mm) 445 x 42 x 42
Machines compatibles
Zones d’application
  • Véhicules
  • Motos et scooters
  • Façades
  • Murs de jardin et de pierre
  • Chemins
  • Clôtures
  • Surfaces dans la maison et le jardin