Lance Vario Power : lance avec régulation en continu de la pression, du jet basse pression pour le détergent au jet haute pression. Idéal pour le nettoyage des petites surfaces à l'entour de la maison ou dans le jardin. La lance convient au nettoyage des murs, allées, grilles ou voitures. Elle est compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher Home & Garden de la série K2.