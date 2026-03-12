Multi Power Jet K3 -K5
La lance Multi-Power est la solution de nettoyage tout en un. 5 formes de jet différents sans changer de lance pour un nettoyage. Pour les nettoyeurs haute pression de la série K3 à K5.
La lance Multi-Power est la solution de nettoyage tout en un. 5 formes de jet différents sans changer de lance pour un nettoyage plus efficace et plus rapide des escaliers extérieurs, murets, portes de garage…Le changement s’opère simplement en tournant la lance.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (g)
|500