Nettoyeur haute pression K 5 Premium
Le nettoyeur haute pression "K5 Premium" avec moteur refroidi par eau et prévu d'un tambour-enrouleur est dessiné pour un grand confort d'utilisation. Il est idéal pour les salissures modérées sur e.a. de grandes vehicules, des murs en pierre et des bicyclettes.
Le nettoyeur haute pression "K5 Premium" avec moteur puissant à refroidissement par eau est idéal pour l'enlèvement occasionnel de salissures modérées. Il nettoie rapidement et sans efforts de grandes véhicules, des murs en pierre et des bicyclettes. L'appareil est équipé d'un poignée-pistolet avec raccord pratique Quick Connect, un flexible haute pression de 8 m, une lance Vario Power (VPS) pour une régulation pratique de la pression et un nettoyage doux des surfaces, une rotabuse avec crayon puissant pour l'enlèvement des salissures tenaces et un filtre à eau pour une protection fiable de la pompe contre l'entrée des particules d'ordure. Le détergent universel P&C complète l'ensemble.
Fonctionnalités et avantages
Performance exceptionnelleLe moteur refroidi par eau est à la pointe de la technique et s'illustre par sa durée de vie et sa puissance.
Parfaitement rangéRangement des accessoires intégrés : Le crochet latéral vous permet de ranger votre cordon électrique ou le flexible haute pression. Un emplacement est prévu pour les lances et la poignée pistolet. L’enrouleur de flexible permet d’enrouler et de dérouler facilement le flexible et de le protéger.
Grandes rouesPour un transport sûr et facile même sur terrain accidenté, notamment dans les allées de jardin.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|120
|Fréquence (Hz)
|60
|Pression (bar)
|max. 135
|Débit (l/h)
|max. 318
|Rendement surfacique (m²)
|40
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (A)
|13
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|13.1
|Poids emballage inclus (kg)
|18
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|418 x 426 x 872
Scope of supply
- Pistolet haute pression: Quick Connect standard
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 7.5 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Enrouleur de flexible haute pression intégré
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Réservoir avec réglage du détergent
- Moteur refroidi à l'eau
- Filtre à eau intégré
- Aspiration de l'eau
Zones d’application
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Motos et scooters
- Petites voitures
- Perron
- Voitures moyennes et breaks
- Murs de jardin et de pierre
- Mobilehomes