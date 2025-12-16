Le nettoyeur haute pression "K5 Premium" avec moteur puissant à refroidissement par eau est idéal pour l'enlèvement occasionnel de salissures modérées. Il nettoie rapidement et sans efforts de grandes véhicules, des murs en pierre et des bicyclettes. L'appareil est équipé d'un poignée-pistolet avec raccord pratique Quick Connect, un flexible haute pression de 8 m, une lance Vario Power (VPS) pour une régulation pratique de la pression et un nettoyage doux des surfaces, une rotabuse avec crayon puissant pour l'enlèvement des salissures tenaces et un filtre à eau pour une protection fiable de la pompe contre l'entrée des particules d'ordure. Le détergent universel P&C complète l'ensemble.