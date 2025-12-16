Pistolet G 120 Q
Le pistolet haute pression G 120 Q pour tous les appareils Kärcher K 3 Full Control et Power Control affiche les différents niveaux de pression et le mode détergent. Avec système Quick Connect.
Grâce à l’affichage du niveaux de pression et du mode détergent lisible quelles que soient les conditions météo, le pistolet haute pression Kärcher G 120 Q offre un contrôle accru lors du nettoyage. Les niveaux de pression SOFT, MEDIUM et HARD, ainsi que le mode détergent se règlent facilement en tournant la lance d'arrosage Vario Power. Le pistolet équipé d’un raccord pratique Quick Connect convient aux nettoyeurs haute pression Kärcher Full Control et Power Control de la classe K 3.
Fonctionnalités et avantages
Pistolet de rechange pour nettoyeurs haute pression Kärcher Full Control et Power Control de la classe K 3
- Pour un remplacement simple du pistolet
Affichage manuel clair des niveaux de pression et du mode détergent
- Pour une sélection simple de la pression appropriée à l'objet à nettoyer.
Raccord rapide Quick Connect
- Système de raccordement rapide pour un raccorement simple de la lance et du flexible haute pression.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.4
|Poids emballage inclus (kg)
|0.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|432 x 42 x 216