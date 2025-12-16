Grâce à l'assistant d'application pratique intégré dans l'application Home & Garden pour une utilisation optimale du nettoyeur haute pression K 3 Power Control, Kärcher permet un résultat de nettoyage encore meilleur et fait de l'utilisateur un expert en nettoyage. En outre, l'application offre un service complet, y compris des informations sur l'appareil, l'application et le portail de service Kärcher. Le niveau de pression adapté à l'application se règle sur la lance d'arrosage fournie et peut être vérifié sur l'afficheur du pistolet G 120 Q Power Control, permettant d'appliquer la pression idéale en fonction de la surface. Le détergent peut être appliqué rapidement, facilement et confortablement par le biais du réservoir à détergent intégré. Le K 3 Power Control séduit en outre par sa poignée télescopique rétractable pour un déplacement et un rangement pratiques, un pied offrant plus de stabilité, des supports pour les accessoires, le pistolet haute pression et le câble ainsi que le système Kärcher Quick Connect. Le pied peut servir de poignée de transport, permettant ainsi un rangement et un chargement très faciles de l'appareil. Le Car Kit inclut une brosse pour décoller le voile gris, un canon à mousse assurant une bonne adhérence de la mousse et une force maximale de dissolution de la saleté ainsi qu'1 litre de détergent universel.