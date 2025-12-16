Nettoyeur haute pression K 3 Power Control Car
Nettoyeur haute pression K 3 Power Control avec pistolet G 120 Q Power Control. Avec assistant d'application intégré dans l'application fournissant des conseils pratiques pour un nettoyage plus efficace. Car Kit inclus.
Grâce à l'assistant d'application pratique intégré dans l'application Home & Garden pour une utilisation optimale du nettoyeur haute pression K 3 Power Control, Kärcher permet un résultat de nettoyage encore meilleur et fait de l'utilisateur un expert en nettoyage. En outre, l'application offre un service complet, y compris des informations sur l'appareil, l'application et le portail de service Kärcher. Le niveau de pression adapté à l'application se règle sur la lance d'arrosage fournie et peut être vérifié sur l'afficheur du pistolet G 120 Q Power Control, permettant d'appliquer la pression idéale en fonction de la surface. Le détergent peut être appliqué rapidement, facilement et confortablement par le biais du réservoir à détergent intégré. Le K 3 Power Control séduit en outre par sa poignée télescopique rétractable pour un déplacement et un rangement pratiques, un pied offrant plus de stabilité, des supports pour les accessoires, le pistolet haute pression et le câble ainsi que le système Kärcher Quick Connect. Le pied peut servir de poignée de transport, permettant ainsi un rangement et un chargement très faciles de l'appareil. Le Car Kit inclut une brosse pour décoller le voile gris, un canon à mousse assurant une bonne adhérence de la mousse et une force maximale de dissolution de la saleté ainsi qu'1 litre de détergent universel.
Fonctionnalités et avantages
Application Home & GardenL'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage. Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait. Un service complet pratique : toutes les informations sur l'appareil, son application et notre portail de service.
Pistolet Power Control avec Quick Connect et lances d'arrosageLe réglage optimal pour chaque surface.3 niveaux de pression et un mode détergent. Contrôle total : l'afficheur manuel indique les réglages effectués. Raccord Quick Connect pour une fixation simple du flexible haute pression et des accessoires.
Poignée télescopique réglable en hauteurPermet de tirer l'appareil à une hauteur confortable. Complètement rétractable pour un rangement optimal.
Solution propre du réservoir
- Propre et pratique : le réservoir à détergent peut être retiré pour le remplissage.
- Le réservoir de détergent pratique simplifie l’application du détergent.
- Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité tout en assurant la protection et l'entretien de la surface.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|120
|Fréquence (Hz)
|60
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Débit (l/h)
|max. 380
|Rendement surfacique (m²/h)
|25
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|1.6
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|5.5
|Poids emballage inclus (kg)
|8.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|297 x 280 x 677
Scope of supply
- Brosse
- Canon à mousse: 0.3 l
- Détergents: Détergent universel RM 626, 1 l
- Pistolet haute pression: G 120 Q Power Control
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 7.5 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Réservoir
- Réservoir de détergent amovible
- Filtre à eau intégré
Zones d’application
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Motos et scooters